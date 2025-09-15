مدريد (أ ب)

تسبب متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في توقف المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا الدولي للدراجات (فويلتا).

واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين قرب خط النهاية في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم، وأغلق بعض المتظاهرين، الذين يحملون لافتات معادية لإسرائيل، الطريق جزئيا وأجبروا الدراجين على التوقف.

وتقرر إلغاء مراسم التتويج لدواع أمنية.

صرح مسؤولو السباق: "بسبب الاحتجاجات في مدريد، انتهى السباق قبل الموعد المخطط له، ولن تقام مراسم تتويج".

ولم يعلن المنظمون رسميا على الفور النتائج النهائية للمرحلة الحادية والعشرين والسباق العام، حيث تبقى حوالي 50 كيلومترا (31 ميلا) على المرحلة الأخيرة.

كان جوناس فينجارد، من فريق فيسما-ليز أيه بايك، على وشك الفوز بالسباق الذي استمر ثلاثة أسابيع بعد أن عزز صدارته في الترتيب العام متفوقا على البرتغالي جواو ألميدا، أمس السبت.

وتقدم الدراج الدنماركي بفارق دقيقة و16 ثانية على ألميدا قبل انطلاق السباق الختامي في مدريد.

وألقى المتظاهرون حواجز على الطريق في مسار النهاية بالعاصمة الإسبانية. وكان من المتوقع أن يكمل المتسابقون تسع لفات على المسار.

وبقي عدة مئات من المتظاهرين على الطريق الذي كان من المفترض أن يمر به السباق. كما تم تعليق لافتات معادية لإسرائيل على المباني المجاورة.

واستؤنف السباق لفترة وجيزة بعد أن طلب منظمو السباق من الدراجين التوقف بسبب الاحتجاجات، لكنهم اضطروا في النهاية إلى التوقف مرة أخرى بينما ناقشت السلطات واللجنة المنظمة الوضع.

ورافقت الشرطة الدراجين أثناء مغادرتهم المسار، فيما أطلق المتظاهرون الذين يحملون أعلام فلسطين صيحات استهجان عندما مرت سيارات دعم الفرق بجانبهم على طول المسار.

وواجهت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في نقاط مختلفة على طول المسار، وتم نشر أكثر من 1500 ضابط شرطة قبل المرحلة الأخيرة.

ولم تقع حوادث كبيرة مع انطلاق الدراجين في المرحلة النهائية التي يبلغ طولها 6ر103 كيلومتر والتي تبدأ من منطقة ألالباردو القريبة.

وتحول سباق فويلتا إلى ساحة معركة دبلوماسية، وتعطل بشكل كبير بسبب المتظاهرين ضد وجود فريق "بريمير تيك" المملوك لإسرائيل، والذي أزال اسم الفريق من زيه الرسمي في وقت سابق من السباق.

وتم اختصار أو تعطيل ست مراحل خلال الأيام العشرة الأخيرة من السباق.