أعلنت شركة أوبر بالتعاون عن شراكة استراتيجية مع شركة فاليفاي، وهي شركة تكنولوجية مصرية متخصصة في تقنية التحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمان والتحقق من هوية السائقين على منصتها داخل مصر.

ويعد هذا التعاون خطوة إضافية للتحقق من هوية السائقين عبر منصة "فاليفاي" الآلية، مما يعزز جهود أوبر في مواصلة مواجهة التحدي الذي يعاني منه قطاع النقل التشاركي والمتمثل في الاحتيال لإنشاء الحسابات.

تأتي هذه الشراكة كجزء من التزام أوبر المستمر بالسلامة في مصر، حيث قامت الشركة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الرائدة في القطاع. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة ضمن إجراءات انضمام السائقين إلى المنصة، ويشمل ذلك إجراءات شاملة للتحقق من المستندات، وتقرير صلاحية المركبات، وفحص الجودة.

وتقوم أوبر برفع معايير السلامة في القطاع والاستمرار بتبني آليات جديدة للأمان لكشف محاولات الاحتيال في إنشاء الحسابات.

أكد فلاح عبد الله، رئيس قسم السلامة في أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه الشراكة تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية أوبر لتعزيز الأمان على منصتها. وقال: “نحن ملتزمون بتعزيز السلامة عبر منصتنا.

وتابع، تُعتبر شراكتنا مع فاليفاي مرحلة مهمة في هذا المسار، إذ تمثل خطوة إضافية في عمليات التحقق من هوية السائقين لمواجهة مشكلة الاحتيال في إنشاء الحسابات والتي يواجهها قطاع النقل التشاركي بأكمله. ورغم أن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة يمثل تحدياً، فإننا سنواصل العمل بشكل مستمر للتعاون مع الجهات الحكومية، الشركات والخبراء من أجل رفع معايير النقل التشاركي في مصر”.

أوضح أحمد ماهر، رئيس مجلس الإدارة لشركة فاليفاي: "تتمثل مهمتنا في فاليفاي، ببناء الثقة وتمكين الشركات من خلال حلول الهوية الرقمية الآمنة، وذلك بالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، إن شراكتنا مع أوبر تعد خطوة محورية في رحلتنا لوضع معايير جديدة للسلامة والموثوقية في مصر من خلال دمج تقنيات التحقق المتقدمة الخاصة بنا كخطوة إضافية ضمن الإجراءات الحالية لانضمام السائقين إلى منصة أوبر، فإننا نساهم في جهودهم المستمرة لحماية المنصة من الاحتيال في الهوية، لتوفير بيئة نقل تشاركي أكثر أمانًا وموثوقية للجميع في مصر. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع أوبر وغيرهما من الأطراف لدفع معايير القطاع إلى الأمام."

