تقدم للعالم لأول مرة.. أبرز السيارات الجديدة بمعرض ميونخ للسيارات

ميونخ - (د ب أ):

في قلب صناعة السيارات الأوروبية انطلقت فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات (IAA) للكشف عن رؤية المصنعين للمستقبل، والتي تهيمن عليها بلا منازع السيارات الكهربائية والتقنيات الرقمية المتقدمة

وقد شكلت دورة المعرض لهذا العام ساحة منافسة رئيسية بين عمالقة الصناعة الألمانية مثل مرسيدس وبي إم دبليو وأودي من خلال تقديم أحدث ابتكاراتهم إلى جانب تسليط الأضواء على فلسفات تصميمية ومنصات تقنية سوف تمهد لجيل جديد من السيارات.

ومن خلال التجول في أجنحة المعرض الأخرى برز توجه واضح نحو تعزيز مدى سير السيارات الكهربائية وتقليل زمن الشحن ودمج أنظمة معلومات وترفيه فائقة الذكاء داخل مقصورات القيادة

ويبدو أن الأمور بدأت تعود إلى نصابها الصحيح بالنسبة لشركات السيارات الألمانية، والتي قدمت الكثير من السيارات الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى التغلب على المنافسين الصينين، وإحياء حماس العملاء مرة أخرى لزيارة معارض الوكلاء، حتى مع اضطرارهم لفترة انتظار طويلة نسبيا إلى أن يتم طرح موديلات المعرض في الأسواق العالمية.

بي إم دبليو iX3 ومرسيدس GLC

وتتصدر كلا من بي إم دبليو iX3 ومرسيدس GLC قائمة الموديلات المنتظر طرحها في الأسواق بعد المعرض، وتعد هاتان السيارتان من أهم الموديلات لدى كل شركة، كما أنهما تنتميان إلى نفس الفئة، وتهدف الشركتان من خلالهما إلى ترسيخ أقدامهما في قطاع السيارات الكهربائية.

وتستعد شركة بي إم دبليو لطرح السيارة iX3 ضمن موديلات الفئة الجديدة مع بداية العام نظير سعر يبدأ من 68 ألف و700 يورو، وتنطلق في البداية بقوة 345 كيلووات/469 حصانا مع بطارية بسعة 109 كيلووات ساعة وبقدرة شحن 400 وات، بينما يصل مدى السير القياسي إلى 805 كلم.

وعلى الجانب الآخر تتوفر السيارة مرسيدس GLC بسعر يبدأ من 72 ألف يورو وتنطلق بقوة 360 كيلووات/490 حصانا، وتعتمد على بطارية بسعة 94 كيلووات ساعة وبقدرة شحن 330 كيلووات، بينما يصل مدى السير القياسي إلى 713 كلم.

وترغب الشركات الألمانية أيضا في المشاركة في سباق السيارات الكهربائية ذات التكلفة المعقولة، ولذلك تعمل مجموعة فولكس فاجن على إطلاق باقة كبيرة من الموديلات الكهربائية الصغيرة، والمتوقع طرحها في الأسواق قريبا.

فولكس فاجن ID.Polo

وأعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق السيارة ID.Polo خلال النصف الأول من العام المقبل، وتأتي السيارة الكهربائية الصغيرة بطول 06ر4 متر ويبدأ سعرها من 24 ألف و990 يورو، ويصل مدى السير في أفضل الأحوال إلى 400 كلم.

وتعمل شركة كوبرا، التابعة لشركة سيات، على تحويلها إلى نسخة Raval أكثر قوة؛ حيث تنطلق بقوة تصل إلى 165 كيلووات/225 حصانا.

وعلى الجانب الآخر تركز شركة سكودا على الجوانب العملية واعتمدت على منصة الوحدات التركيبية لطرح سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV من فئة الموديلات الصغيرة، والتي تأتي بطول 16ر4 متر، وتحمل الاسم Epiq إلى جانب السيارة Kamiq المزودة بمحرك احتراق داخلي، وعلى الرغم من أن مدى السير القياسي يزيد على 400 كلم، إلا أن تكلفتها لن تزيد كثيرا، وإذا التزمت الشركة التشيكية بهذه الوعود فإنه من المتوقع أن تقل تكلفتها عن 26 ألف يورو.

بوليستار 5

وهناك أخبار مثيرة أيضا من السويد، حيث ظهر الموديل القياسي من سيارة بوليستار 5 خلال فعاليات معرض ميونخ الدولي للسيارات، والتي ظهرت قبل خمس سنوات كنموذج اختباري لتحديد الاتجاه التصميمي الجديد للشركة، وسوف تتوج هذه السيارة الجديدة باقة الموديلات الكهربائية للعلامة التجارية التابعة لشركة فولفو.

وتأتي السيارة الجديدة من فئة "جران توريزمو" بطول 5 أمتار ويبدأ سعرها من 119 ألف و900 يورو، وتلفت الأنظار إليها بفضل تصميمها الجذاب، ومعدلات الأداء الفائقة؛ حيث تنطلق السيارة الجديدة بقوة تصل إلى 650 كيلووات/884 حصانا وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 1ر3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.

وتعتمد السيارة على تقنية 800 فولت مع بطارية بسعة 112 كيلووات ساعة وبقدرة شحن تصل إلى 350 كيلووات، والتي توفر مدى سير يتراوح بين 565 و670 كلم.

وقد أثارت الموديلات الجديدة الأخرى بمعرض ميونخ الدولي للسيارات شهية الزوار، إلا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت إلى أن يتم طرح الموديلات الجديدة في الأسواق، حيث تعلق شركة فولكس فاجن آمالا عريضة على سيارة ID.Cross المقرر طرحها خلال العام المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكهربائية من فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تأتي بطول 16ر4 متر ويصل مدى السير القياسي إلى 400 كلم، ويبدأ سعرها من 28 ألف يورو، وبينما لا تزال السيارة ID.Cross تحمل لافتة الموديل الاختباري “Concept”، إلا أن أندرياس مينت، مدير قسم التصميم بالشركة الألمانية، أوضح قائلا: "تمثل سيارة المعرض بالفعل أكثر من 80% من الموديل القياسي".

وعادة ما تستهدف شركة هيونداي أصحاب الميزانيات المرتفعة من خلال سلسلة Ioniq بدلا من الفئة الخامسة، ولكن الشركة الكورية الجنوبية تسعى من خلال السيارة الاختبارية Concept Three إلى نقل المفهوم الكهربائي إلى فئة السيارات الصغيرة؛ حيث تخطط الشركة إلى طرح الموديل الاختباري المعروض في ميونخ في الأسواق خلال 12 شهرا تحت اسم Ioniq 3، وبالتالي ستصبح هذه السيارة أصغر موديل حتى الآن من العلامة الفرعية.

وتمتل السيارة الاختبارية Concept C بداية جديدة لشركة أودي، وتهدف من خلالها إلى تعزيز استراتيجيتها وباقة موديلاتها وأسلوبها التصميمي، وقد استلهم المصممون تصميم الهيكل العمودي الجديد من شبكة مبرد سيارات السباقات خلال حقبة الثلاثينيات من القرن المنصرم، وفي مقصورة السيارة تجنبت الشركة الألمانية الشاشات قدر الإمكان مع استحضار روح سيارات أودي الشهيرة خلال فترة التسعينيات والألفينيات من خلال الاعتماد على مواد فائقة الجودة وأنظمة تحكم مريحة.

وتعتمد السيارة الرودستر ذات السقف القابل للطي على العديد من التقنيات المستقبلية، ومن المقرر أن ترث السيارة الجديدة عرش سيارات أودي TT و R8 في غضون عامين، وتعتبر أول سيارة رياضية ثنائية المقاعد من أودي تعتمد على الطاقة الكهربائية الخالصة.

سكودا Vision O

وقد لعبت الموديلات الكومبي دورا ثانويا في عالم السيارات الكهربائية حتى الآن، ولكن إذا نجحت شركة سكودا في خططها فسوف يتغير الوضع؛ حيث كشفت الشركة الشهيرة بإنتاج السيارات الكومبي في أوروبا، عن سيارتها الاختبارية Vision O، والتي تعتبر بمثابة البديل الكهربائي لسيارة Octavia الشهيرة.

وأشارت الشركة التشيكية إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت إلى أن يتم طرح الموديل القياسي من السيارة الكومبي، وقد يصل الأمر حتى بداية العقد القادم، ولكن الشركة التشيكية لديها بعض المزايا؛ حيث تأتي سيارة المعرض بطول 85ر4 متر وتتراوح سعة الحمولة من 650 إلى 1700 لتر، كما أنها تلفت انتباه العملاء من خلال المزايا الجديدة؛ حيث يتوافر بها لأول مرة سماعة بلوتوث جوالة وثلاجة مدمجة.

صاروخ كهربائي صغير

وبينما تثير فولكس فاجن ضجة كبيرة بسيارتها الكهربائية ID.Polo في عالم السيارات الصغيرة، أوضحت شركة أوبل مستقبل سيارتها Corsa من خلال عرض السيارة الاختبارية GSE كصاروخ كهربائي صغير بقوة 588 كيلووات/800 حصان.

وعلى الرغم من أن الشركة الألمانية لا تخفي حقيقة أنه لا توجد فرصة لدخول السيارة مرحلة الإنتاج القياسي، إلا أن بعض التفاصيل التصميمية ستظل قائمة، حتى أنه سيتمكن المرء من قيادتها بدون ترخيص وبدون ميزانية كبيرة كمحاكاة في لعبة السباقات Gran Turismo.

كما كشفت شركة كوبرا عن سيارتها Tindaya الاختبارية، والتي تحمل اسم بركان في جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية.

وعلى الرغم من الضجة الكبيرة، التي تثيرها سيارة المعرض حاليا، إلا أن لا أحد يأمل بداخل الشركة التابعة لسيات في أن تتحول السيارة الشبيهة بسيارة باتمان إلى مرحلة الإنتاج القياسي قريبا، وتمتاز هذه السيارة بطول أكثر من 70ر4 متر ومقاعد عائمة وأبواب يتم فتحها بشكل متقابل.