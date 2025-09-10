انهيار المستعمل.. تعرف على سعر تويوتا كورولا موديل 2020 بمصر

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن أسعار تويوتا كورولا موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 850 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ شهور قليلة بمتوسط سعري مليون 100 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

مواصفات كورولا التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد تويوتا كورولا على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

تقدم كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

