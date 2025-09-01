چاك JS6 الجديدة تصل السوق المصري.. تعرف على أسعارها

كتب. محمود أمين :

كشفت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة چاك (JAC) التجارية عن السيارة جاك JS6 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية رسميًا ولأول مرة في السوق المحلي.

تعتمد سيارة JS6 على محرك 1.5 تيربو TGDI بقوة 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 280 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي وقاعدة عجلات 2720 مم تمنح السيارة ثباتًا على الطريق، وينقل طاقة المحرك إلى العجلات ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات (DCT).

تتميز الفئة الأساسية JS6 ليميتد بوسائل أمان متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مساعد فرامل HBA، نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات HSA، بالإضافة إلى مثبت السرعة، مكابح يد إلكترونية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ودخول وتشغيل ذكي للسيارة.

أما من الداخل، فتأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، لوحة عدادات LCD، نظام شحن لاسلكي للهواتف، 6 سماعات، بلوتوث، نظام Android Auto / Apple CarPlay، مع مقاعد جلد كهربائية أمامية بخاصية التسخين، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فتحات خلفية. كما تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة ومصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية ومصابيح ضباب خلفية.

الفئة JS6 فلاجشيب الأعلى تجهيزًا تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة أكثر رفاهية وأمانًا.

وإلى جانب كل ما تقدمه فئة Limited، تتميز هذه الفئة بحزمة إضافية من أنظمة السلامة الذكية مثل نظام الكبح الطارئ المتقدم (AEB) مع خاصية التعرف على المشاة، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، نظام التحذير عند الخروج من المسار (LDW) مع نظام المحافظة على المسار (LKA)، نظام كشف النقاط العمياء (BSD)، بالإضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCTA) وتبديل الإضاءة الذكي (HMA).

كما توفر الفئة الفاخرة تجربة أكثر راحة من خلال مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة وضعيات، ذاكرة للمرايا، إضاءة محيطية، نظام صوتي مطوّر بـ 8 سماعات، كاميرات رؤية محيطية 360 درجة، خاصية تشغيل المحرك عن بُعد، وميزة التثبيت التلقائي Auto Hold. وتُعزز رفاهية القيادة عبر التحكم الكهربائي في الشنطة الخلفية، الإضاءة الترحيبية، وحامل أمتعة علوي، لتقدم بذلك أعلى مستويات الفخامة والتقنيات المتطورة في فئتها.

وتطرح قصراوي جروب السيارة JAC JS6 في السوق المصري بفئتين: الفئة الأولى Limited بسعر 1,240,000 جنيه، والفئة الثانية Flagship بسعر 1,290,000 جنيه.