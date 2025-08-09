أكثر من 53 ألف مركبة جديدة تم ترخيصها في مصر خلال يوليو 2025

كتب- محمود أمين :

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 53839 مركبة بنسبة إرتفاع 31.44%عن الشهر السابق كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2161مركبة موديل 2022 و1704مركبة موديل2023 و3945مركبة موديل 2024 و34801 مركبه موديل 2025 و11228مركبه موديل 2026

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21257سيارة ملاكي بنسبة إرتفاع بلغت 31.7%عن الشهر السابق من بينها 421سيارة موديل 2022 و847 سيارات موديل 2023 و1811 موديل 2024 و9922موديل 2025 و8256 موديل 2026

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 27685 بإرتفاع 30.9%عن الشهر السابق من بينها 1609 دراجة موديل 2022 و 745 دراجة نارية موديل 2023 و 1893 موديل 2024 و 23114موديل 2025 و324دراجات موديل 2026

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3228سيارة بإرتفاع 39.4% عن الشهر السابق من بينها 47 سيارة موديل 2022 و 91 سيارة نقل موديل 2023 و150 سيارة موديل 2024 و 853 موديل 2025و2087 سيارة موديل 2026.

