أوبل تطلق أيقونتها Astra الهجينة الجديدة.. أسعارها تتجاوز 2 مليون جنيه

روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق أيقو نتها Astra الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع الهجين Plug-in، نظير سعر يبدأ من 38 ألف و960 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Astra الهجينة الجديدة تنطلق بقوة تبلغ 144 كيلووات/196 حصان، مع بطارية بسعة 2ر17 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 83 كلم. ويقترن نظام الدفع الهجين بناقل حركة أوتوماتيكي جديد من سبع سرعات.

ومع عزم دوران أقصى يبلغ 360 نيوتن متر، تتسارع السيارة الهجينة من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 6ر7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كلم/س.

وتتمتع السيارة Astra الجديدة بباقة من التجهيزات القياسية الموسعة، والتي تشتمل على نظام ملتيميديا مطوّر مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل قياسي وشاشات لمس جديدة ونظام تشغيل بدون مفتاح Keyless Start.