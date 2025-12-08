هل تنطلق أول سيارة كهربائية 7 راكب من كيا في مصر بعد ساعات

بي واي دي سونج بلس| السيارة الكهربائية الأعلى ترخيصًا في مصر بدون وكيل

تستعد شركة EIT، وكيل علامة كيا في مصر، للكشف عن مجموعة من السيارات الكهربائية التابعة للعلامة الكورية، المتوقع أن تكون EV9 واحدة من هذه السيارات.

نستعرض في التقرير الآتي مواصفات السيارة EV9 المتوقع انضمامها إلى السوق المحلي خلال ساعات:

تأتي كيا EV9 موديل 2026 بطول 197.4 بوصة، وعرض 78.3 بوصة، وارتفاع 69.1 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 122 بوصة. تعتمد السيارة على ثلاثة صفوف من المقاعد والتي تقدم بخيارين 6 أو 7 مقاعد، بينما تصل سعة التخزين إلى 82 قدمًا عند طي الصفين الثاني والثالث. وتتوفر السيارة بخمسة ألوان خارجية، مع عجلات 20 بوصة.

تنطلق الفئة الأساسية بمحرك خلفي بقوة 215 حصان، بينما تأتي فئة المدى الطويل بقوة 201 حصان مع بطارية أكبر سعة.

أما الفئات المزودة بنظام الدفع الكلي فتعتمد على محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 379 حصان.

تقدم السيارة عالميًا ببطاريتين رئيسيتين، الأولى بسعة 76.1 كيلووات في الساعة بمدى يبلغ 400 كم تقريبًا، والثانية بسعة 99.8 كيلووات في الساعة للمدى الأطول. وتعتمد EV9 على بنية كهربائية بجهد 800 فولت تدعم الشحن السريع، بينما يأتي شاحن التيار المتردد بقوة 11 كيلووات.

كيا EV9 موديل 2026 مزودة بإمكانية شحن السيارة من 10٪ إلى 80٪ خلال 25 دقيقة باستخدام الشحن السريع.

