الاتحاد الألماني للسيارات يتوقع تسجيل 693 ألف سيارة كهربائية في 2026

برلين (د ب أ)

من المتوقع أن تسجل ألمانيا نحو 693 ألف سيارة كهربائية تعمل فقط بالبطاريات العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الألماني لصناعة السيارات اليوم الاثنين أن ذلك يمثل زيادة بنحو 30% مقارنة بالأرقام المتوقعة لعام 2025.

وباحتساب أنظمة الدفع البديلة الأخرى، مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن، يتوقع الاتحاد تسجيل ما يقرب من مليون مركبة جديدة تعمل بمحركات كهربائية مساعدة.

ومن المرجح أن تتراجع تسجيلات السيارات الهجينة القابلة للشحن بشكل طفيف بنسبة نحو 5% لتصل إلى 286 ألف مركبة.

وتأتي التوقعات الخاصة بالسيارات الكهربائية البحتة أقل قليلا من تقديرات رابطة مصنعي السيارات الدوليين، التي تتوقع تسجيل نحو 740 ألف سيارة كهربائية بحتة جديدة العام المقبل، بافتراض دخول الحوافز الحكومية المخطط لها لمشتري السيارات الكهربائية حيز التنفيذ. وأكد الاتحاد الألماني أن تقديراته تعتمد على الشرط نفسه.

أما بالنسبة للسوق بوجه عام، فيتوقع الاتحاد تعافيا محدودا، إذ من المنتظر أن يبلغ إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة بجميع أنواع أنظمة الدفع نحو 9ر2 مليون سيارة العام المقبل، بزيادة تقارب 2% مقارنة بعام 2025، وهو ما يظل أقل بكثير من مستوى عام 2019 القياسي قبل الجائحة، عندما بلغت التسجيلات الجديدة نحو 6ر3 مليون سيارة.