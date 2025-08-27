طرح GAC EMPOW موديل 2026 في مصر بتخفيض 45 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة أوتو جميل، الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة GAC، طرح موديل 2026 من سيارتها GAC EMPOW بتخفيض قيمته 45 ألف جنيه في السوق المصرية وذلك لفترة محدودة وحتى نفاذ الكمية.

تأتي جي إيه سي إمباو السيدان كأرخص طرازاتها في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، وتتوفر بعد التخفيض بـ 3 فئات وتبدأ من 1,080,000 جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، أما الفئة الثانية GB هاي لاين سعرها 1,230,000 جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style بسعر 1,340,000 جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات GAC إمباو الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد جي إيه سي إمباو موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

يبلغ طول جي إيه سي إمباو موديل 2024 نحو 4700 مم، وعرضها 1850 مم، وارتفاعها 1432 مم، وقاعدة العجلات 2730 مم، وسعة خزان الوقود 47 لتر.

تضم السيارة GAC إمباو 2024 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وفرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا، وحساسات ركن.

اقرأ أيضًا..

تخفيضات كبيرة على سيارات ميتسوبيشي في مصر

كيف يمكن إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية؟

إغلاق مصانع وتسريح عمال| ماذا يحدث بشركات السيارات الأوروبية وعلاقة الصين؟