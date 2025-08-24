طرح النسخة الأحدث من جيتور X70 المستوردة في السوق المصري

كتب - محمد جمال:

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور (JETOUR) في مصر، عن إطلاق النسخة الأحدث من سياراتها X70 المستوردة بالكامل، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية متعددة الاستخدام (SUV) ذات السبعة مقاعد خلال أغسطس الجاري.

تطرح السيارة بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيتور X70 المستوردة بالكامل في مصر:

تقدم السيارة بفئتيها بنفس الأبعاد حيث يبلغ الطول 4743 مم، والعرض 1900 مم، والارتفاع 1720 مم، مع قاعدة عجلات 2720 مم وسعة خزان وقود 57 لتر. وتوفر السيارة مساحة شنطة مرنة بسعة 104 تصل إلى 1052 لترًا عند طي الصف الثالث من المقاعد.

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

تأتي جيتور X70 بمنظومة من كاملة من أنظمة السلامة لحماية راكبيها وفي مقدمتها أنظمة الفرامل ABS، EBD، ESP (من بوش)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ومصابيح أمامية LED، حساسات ركن أمامية وخلفية، وحساس مطر، مع تعزيز مستويات الأمان عبر إضافة الوسائد الهوائية الجانبية إلى جانب الأمامية.

تقدم جيتور X70 بعدة تجهيزات أبرزها شاشة وسطية قياس 10.2 بوصة، عدادات رقمية 12.3 بوصة، نظام تكييف هواء، 6 سماعات، حساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مع مقعد سائق كهربائي، ونظام رؤية بانورامية 360 درجة، وفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف ونظام صوتي بـ 8 سماعات.

