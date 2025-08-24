كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة إم جي الصينية في مصر، عن طرح إم جي HS الجديدة موديل 2026 بنسخة هايبرد لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري.

تتوفر HS في السوق المصري الجديدة بسعر يبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Luxury، ومليون و575 ألف جنيه للفئة HEV هايبرد.

تأتي إم جي HS الرياضية متعددة الاستخدامات بطول 4.574 ملم، والعرض 1.875 ملم، وارتفاع 1.685 ملم، وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

تعتمد سيارة إم جي على محرك تربو 1500 سي سي بقوة 170 حصان، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات، وتنطلق من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.6 ثوان قبل أن تصل لسرعة قصوى 190 كم /س.

أما بالنسبة للنسخة الهجينة HEV فتصل فيها القوة الحصانية إلى 221 حصان مع 340 نيوتن متر، وتعتمد على ناقل حركة EDU Gen 3، وتتصل المنظومة ببطارية سعتها 1.8 كيلووات/ساعة، أما استهلاك الوقود فهو بمعدل 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة بتصميم بتصميم أكثر رياضية مع شبكة أمامية رياضية و مصابيح نهارية، تتميز هذه النسخة بتزويدها بمرايا ضم كهربائية مزودة بسخانات، ونظام أوتوماتيكي لفتح الأبواب والشنطة بدون مفتاح.

وتتميز السيارة الجديدة بدالات للسرعة مثبتة خلف عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، مع 5 أوضاع للقيادة، ومقاعد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وفتحة سقف بانوراميه.

مقصورة السيارة تأتي مزودة بإضاءات محيطية متعددة الألوان، وشاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

كما تمتاز السيارة بباقة كبيرة من تجهيزات الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام ESP و CBC ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، يأتي هذا إلى جانب أنظمة الفرامل التقليدية.

السيارة مزودة كذلك بأنظمة القيادة الحديثة مثل نظام مراقبة النقاط العمياء، حساس للمساعدة على الركن، فرامل يد إلكترونية ونظام Auto Hold.

