كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي في السوق المصري، خاصة في ظل التراجعات الأخيرة بأسعار السيارات محليًا.

وتصنف السيارتين فيات تيبو ونيسان صني الجديدتين واللتين تعملان بناقل حركة يدوي بأنهما أرخص سيارتين بناقل حركة "مانيوال" خلال شهر أغسطس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

محرك وأداء فيات تيبو ونيسان صني

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، مع ناقل حركة يدوي من السيارة وتبلغ سرعتها القصوى للنسخة 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

تعتمد صني على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

مساحات وأبعاد فيات تيبو ونيسان صني

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4,425 مم، وعرضها 1,695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة .

السلامة والأمان في فيات تيبو ونيسان صني

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

كماليات وتجهيزات فيات تيبو ونيسان صني

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

تأتي مقصورة نيسان صني 2026 بشاشة لمس قياس 7 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي بالأجهزة الذكية عبر تقنية البلوتوث، وتأتي مزودة بتكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية مخصصة للمقاعد الخلفية، لضمان توزيع الهواء بشكل مثالي داخل المقصورة. ونظام تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

أسعار فيات تيبو ونيسان صني

تتاح فيات تيبو بـ3 فئات من التجهيزات، ولكن الفئة الأولى فقط تقدم بناقل حركة يدوي وسعرها الرسمي 694.900 جنيه.

تتوفر نيسان صني موديل 2026 الجديدة بـ 4 فئات الأولى فقط تقدم بناقل حركة بدوي وسعرها 645 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: