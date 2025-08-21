القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن تخفيض أسعار السيارة "نافارا" Navara بيك أب فردية الكابينة الجديدة كليًا بقيمة 65 ألف جنيه خلال شهر أغطس الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبح سعر نيسان نافارا الجديد مليون و335 ألف جنيه مقابل مليون و400 ألف جنيه سابقًا.

ويأتي الإعلان عن تخفيض سيارة نيسان التجارية الجديدة بعد نحو شهرين فقط من طرحها في السوق المصري.

تعتمد نافارا XE على محرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر بقوة تصل 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسية، ويرتبط بالمحرك ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

تقدم Navara من خلال تصميها الجديد وضعيه أفضل للتحميل كما تتمتع سعة تحميل ممتازة، حيث تصل سعة تحميل إلى 1 طن في الكابينة المفردة Single Cab 1182 كجم.

تمتلك Navara مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) لتحكم وتفادي التصادمات عند السرعات العالية.

كما يتوفر بالسيارة نظام مساعد ثبات السيارة (TSA) الذي يعطي ثقة في الجر عن طريق إكتشاف الإنحراف أو الميلان أثناء القيادة، ونظام التحكم الديناميكي في ثبات وتوازن السيارة(VDC)، بالإضافة لكاميرا خلفية وأجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف في أعلى فئة.

تحتوي السيارة على 7 وسائد هوائية، وقفل أبواب تلقائي مع استشعار السرعة، فضلًا عن أنظمة المساعدة على القيادة بما في ذلك نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) الذي ينظم ضغط الفرامل.

ومن التجهيزات المتوفرة بالسيارة أيضًا نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA) الذي يمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند الصعود على المنحدرات الشديدة ويوجد في جميع الفئات.

السيارة مزودة كذلك بنظام الفرامل محدود الانزلاق (B-LSD) والذي يقوم بفرملة العجلة المنزلقة، مع توجيه المزيد من القوة إلى العجلات الأكثر تماسكاً على الطريق، وهو ما يمنحك أداء أفضل أثناء القيادة.

