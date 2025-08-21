أرخص سيارة كهربائية جديدة في مصر.. تسير 430 كلم في الشحنة الواحدة

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، السيارة دونج فينج بوكس هاتشباك الكهربائية كأرخص سيارة كهربائية زيرو في مصر خلال شهر أغسطس الجاري.

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات دونج فينج بوكس الكهربائية في مصر:

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

تأتي دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة بطول 4030 ملم، وعرض 1810 ملم، وارتفاع: 1570 ملم، وقاعدة العجلات: 2660 ملم، وسعة التخزين الخلفية: 330 لتر، ومقاس الجنوط 17 بوصة.

تأتي بوكس بعدد كبير من مواصفات الأمان والسلامة لحماية راكبيها داخل المقصورة وأبرزها 2 وسائد هوائية، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD)، ومساعد، والكبح (BA)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وفرامل ركن إلكترونية (EPB).

يتوفر بالسيارة أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام مساعد صعود المرتفعات (Hill Assist)، ونظام مساعد، ونزول المنحدرات (Descent Control)، ونظام التماسك Traction Control، وظيفة الثبات التلقائي Auto Hold، وتميزت الفئة الثانية بمجموعة ADAS الكاملة.

كما تأتي بوكس بمواصفات داخلية متطورة بدءًا من الخامات الداخلية المميزة، والإضاءة المحيطية (Ambient Light)، نظام تثبيت السرعة (Cruise Control)، شاحن لاسلكي للهاتف المحمول بقدرة 50 واط، شاشة مركزية قياس 12 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات أما عن الفئة الثانية فتميزت بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة مع عرض الشاسيه الشفاف (Transparent Chassis)، ونظام الركن التلقائي (Auto Park).

وبحسب الوكيل المحلي للعلامة الصينية تقدم دونج فينج BOX بضمان لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أقرب.

