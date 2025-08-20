طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية أكبر منتج للسيارات في العالم، عن إطلاق سيارتها Corolla Cross الجديدة، التي تنتمي إلى الموديلات المدمحة من فئة الـ SUV الرياضية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Corolla Cross الجديدة تخطف الأنظار بشبكة المبرد الجديدة المصممة على شكل قرص العسل، مع مصابيح خلفية معدلة، بينما حصلت المقصورة الداخلية على كونسول أوسط معاد تصميمه مع مسند ذراع قابل للتحريك، بالإضافة إلى مقبض ناقل حركة جديد وموضع إضافي مخصص للهواتف الذكية.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق وكاميرا خلفية، ونظام ملاحة يعمل بالاتصال المباشر.

كما تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة وشاشة لنظام الملتيميديا بحجم 10.5 بوصة، مع مقاعد أمامية مدفأة ومقود جلدي بجانب مصابيح LED ومرايا خارجية كهربائية قابلة للطي والتسخين.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة الجديدة بخيارين من أنظمة الدفع الهجين، الأول بسعة 8ر1 لتر وبقوة 140 حصان والثاني بسعة 2.0 لتر وبقوة 180 حصان، مع إمكانية دمجه بنظام دفع رباعي.

الموديل الرياضي "GR Sport"

وتتوفر السيارة أيضا بالموديل الرياضي GR Sport، والذي يتميز بعجلات رياضية سوداء مقاس 19 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون ومقاعد بكسوة ألكانتارا مع شعارات GR وخياطة حمراء.

كما تم خفض نظام التعليق بمقدار 10 ملم لزيادة الطابع الرياضي للموديل “GR Sport” الجديد.

اقرأ أيضًا:

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه