القاهرة - (مصراوي):

أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية، زيادة بأسعار السيارة UNI-V السيدان العائلية موديل 2026.

وتعد الزيادة المعلنة من الوكيل هي الثانية خلال الشهر الجاري، إذ سبق وارتفعت أسعار UNI-V في الرابع من أغسطس بقيمة 25 ألف جنيه، وأصبح سعرها الرسمي 1.325.000 جنيه.

وبعد تطبيق الزيادة الثانية والتي قدرت أيضًا بـ25 ألف جنيه، بات سعر شانجان UNI-V الجديد 1.350.000 جنيه.

تقدم السيارة شانجان يوني v بطول 4.680 مم، وعرض 1.838 مم، وارتفاع إجمالي 1.430 مم، وقاعدة عجلات بطول 2,750 مم.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

تستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

تأتي UNI-V بباقة من أنظمة الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وTSC و HHC وESC، بالإضافة إلى نظام تثبيت كهربائي Auto‑Hold، ونظام BSM لمراقبة النقاط العمياء.

تمتلك السيارة مقصورة معززة بالعديد من وسائل المساعدة والراحة، في مقدمتها شاشة تحكم لمسية 10.25 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ومقاعد قابلة للتحكم كهربائية مع تهوئة.

زودت السيارة أيضًا بمفتاح ذكي وفتحة سقف بانورامية، ونظام معلومات Apple CarPlay، Android Auto، Wi‑Fi، بلوتوث، ومثبت سرعة تكيفي.

