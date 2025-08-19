كتب- محمود أمين :

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى الجامعات والمعاهد، يتزايد البحث بين الأسر المصرية عن سيارات اقتصادية تناسب ميزانية محدودة وتلبي احتياجات الطلاب من حيث التنقل اليومي بسهولة وأمان.

وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي، تظل السيارات المستعملة خيارًا بديلاً، حيث يمكن للطالب امتلاك سيارة بميزانية لا تتجاوز 150 ألف جنيه.

فيما يلي نستعرض 3 سيارات يمكن أن تكون مناسبة للطلاب في هذه الفئة السعرية:

سوزوكي ماروتي

تُعد سوزوكي ماروتي واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي اكتسبت شعبية واسعة بين فئة الشباب نظراً لسهولة صيانتها. تأتي السيارة بمحرك صغير سعة 800 سي سي ثلاثي الأسطوانات، يولد قوة تقترب من 37 حصان، مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات. تمتاز السيارة باستهلاك وقود منخفض قد يصل إلى 5 لترات لكل 100 كيلومتر، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والتنقل داخل المدن. ورغم صغر حجمها، توفر الماروتي مساحة كافية لأربعة ركاب، كما أن قطع غيارها متوفرة وبأسعار مناسبة في السوق المصري.

سكودا فليشيا

تُعد سكودا فيليشيا من السيارات الأوروبية التي حققت نجاحًا في السوق المصري خلال فترة التسعينيات، وما زالت خيارًا متاحًا حتى اليوم بسعر مناسب. تأتي الفليشيا بمحرك بسعة 1300 سي سي يولد قوة تصل إلى 54 حصان، مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات. السيارة توفر احتياجات التنقل والاعتمادية، بالإضافة إلى أنها تتمتع بهيكل يوفر قدرًا جيدًا من الأمان مقارنة بالسيارات الاقتصادية الصغيرة. كما أن قطع غيارها ما زالت متوفرة رغم توقف إنتاجها، وتتميز بسهولة إصلاحها وقلة أعطالها، مما يجعلها خيارًا عمليًا للطلاب الباحثين عن سيارة أوروبية منخفضة السعر.

فيات أونو

تأتي فيات أونو الإيطالية كواحدة من أفضل الخيارات المتاحة ضمن هذه الفئة نظراً لتصميمها البسيط واعتماديتها الكبيرة. السيارة مزودة بمحرك سعة 1000 سي سي يولد قوة تقارب 45 حصان، مع ناقل حركة يدوي، مما يمنحها أداءً مقبولًا في الطرق الداخلية. وتشتهر أونو باستهلاك وقود اقتصادي يصل إلى نحو 6 لترات لكل 100 كيلومتر، كما أن تكاليف صيانتها منخفضة وقطع غيارها متاحة في الأسواق. إضافة إلى ذلك، توفر السيارة مساحة داخلية جيدة، مما يجعلها مناسبة للطلاب الذين يحتاجون سيارة عملية.

