40 بالمئة تراجعًا بأسعار تأجير سيارات تسلا الكهربائية.. ما القصة؟

القاهرة - (مصراوي):

خفضت شركة "تسلا" Tesla الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات الكهربائية، أقساط الإيجار الشهرية لسياراتها الكهربائية في المملكة المتحدة، لتصل لنحو النصف مقارنة بالعام الماضي.

وجاء الإعلان عن التخفيضات الأخيرة بعد تراجع حاد في مبيعات الشركة وسط منافسة شرسة من السيارات الكهربائية الصينية، خاصة شركة بي واي دي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ولجأت تسلا إلى تقديم خصومات تصل إلى 40% لشركات التأجير، ما أحدث فارقًا كبيرًا في الأقساط الشهرية، بهدف مواجهة التراجع الملحوط في الطلب بالسوق البريطانية، إذ سجلت المبيعات في يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 60%، بإجمالي 987 وحدة مباعة فقط، مقابل 2.462 وحدة في يوليو من العام الماضي.

وبعد قرار التخفيض أصبح إيجار تسلا موديل 3 أقل من 252 جنيه إسترليني شهريًا (زائد ضريبة القيمة المضافة) بعقد لمدة 36 شهرًا، بعد أن كان إيجار نفس السيارة بنفس شروط التأجير تتراوح بين 600 و700 جنيه إسترليني شهريًا قبل نحو عام مضى.

ووفقًا لتقرير "The Times" البريطانية فإن الشركة الأمريكية تعاني أيضًا من ضيق في المساحات التخزينية لمركباتها داخل المملكة المتحدة، ما دفعها إلى استخدام هذه التخفيضات لتسريع تصريف المخزون المتراكم.

يشار إلى أن تسلا تواجه العديد من التحديات على مستوى العالم حيث توقفت مبيعاتها عند 721.000 وحدة خلال النصف الأول من 2025، بتراجع نسبته 13% مقارنة بالنصف الأول من 2024.

وبلغت نسبة تراجع مبيعات تسلا في الأسواق الأوروبية تحديدًا 33%، ما خفض الحصة السوقية للشركة من 17% إلى أقل من 10%، رغم نمو عام بنسبة 25% في مبيعات السيارات الكهربائية بالمنطقة.

وبالرغم من كافة التحديات التي تواجهها، فقد ارتفعت أسعار سهم "تسلا" بنحو 1.4% مؤخرًا، مدعومة بتوقعات متفائلة حول تطوير خدمة الروبوتاكسي (Robo-Taxi) التي بدأت بخدمة محدودة في أوستن وسرعان ما اهتم بها المستثمرون بعد طرحها الأولي.

