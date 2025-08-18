خبير: منع سيارات البروتوكول الصيني الكهربائية يعرقل توطين الصناعة بمصر

كتب - محمود أمين:

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، على أنباء وقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني.

وانتشرت أنباء قبل ساعات عن إصدار مصلحة الجمارك قرارًا بوقف الإفراج عن السيارات الكهربائية المستوردة بشكل شخصي التي تعتمد على نظام الشحن الصيني، وذلك تنفيذًا لقرار الحكومة الذي يقصر تداول السيارات على التي تعمل بالبروتوكول الأوروبي.

وقال أبو المجد إن القرار بعيد تمام البعد عن الحقائق والمعلومات التي تؤكد حجم التطور الذي حققته الصين في قطاع السيارات، خاصة الكهربائية منها.

وأوضح في تصريحات لـ"مصراوي" أن الصين أصبحت اليوم أكبر مُصنّع للمكونات والسيارات الكهربائية على مستوى العالم، مستشهدًا بأرقام المبيعات التي حققتها شركة بي واي دي الصينية والتي بلغت 3.4 مليون سيارة خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليون سيارة فقط باعتها تسلا الأمريكية.

وأوضح أن الصين تنتج حاليًا 60% من السيارات الكهربائية عالميًا، بالإضافة إلى 82% من بطاريات الليثيوم، إلى جانب حوالي 30% من السيارات العاملة بالوقود التقليدي.

وطالب رئيس رابطة التجار بعدم منع البروتوكول الصيني في ظل هذا الحجم الضخم من الإنتاج والتأثير الذي تمتلكه الصين في صناعة السيارات بوجه عام والكهربائية بشكل خاص.

ولفت إلى أن السيارات الصينية في مصر أصبحت في مقدمة المبيعات، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق الأوروبي، حيث تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 5% على مستوى العالم وفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وأشار إلى أن العديد من مصانع السيارات الأوروبية بدأت بالفعل في تحويل إنتاجها إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرص أكبر.

ووجه أبو المجد رسالة للمسؤولين عن ملف توطين صناعة السيارات في مصر قائلًا إن نشر ثقافة وصناعة السيارات الكهربائية في مصر يتطلب اعتماد البروتوكول الصيني كخيار رئيسي، مع إمكانية السماح في الوقت ذاته للبروتوكولات الأوروبية وغيرها، بدلاً من الاقتصار على خيار واحد قد يحد من التوسع في هذه الصناعة.

