مواصفات وأسعار أرخص كروس أوفر يابانية في مصر

كتب- محمود أمين:

تقدم نيسان مصر عن تقديم النسخة الأحدث من سيارتها جوك موديل 2025، والتي تصنف كأرخص سيارة كروس أوفر يابانية في السوق المصري.

حصلت نيسان جوك 2025 على مجموعة من التحسينات التي شملت المقصورة الداخلية والتقنيات المتوفرة، حيث أصبحت السيارة مزودة بشاشة رقمية مركزية قياس 12.3 بوصة تعمل بنظام ملتيميديا حديث يدعم دمج الهواتف الذكية عبر نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما زُوّدت السيارة أيضًا بقمرة قيادة رقمية بالكامل بنفس القياس، مما يرفع من مستويات الراحة والعملية للسائق والركّاب.

تتيح نيسان جوك الجديدة مجموعة من التجهيزات المتنوعة تشمل مقاعد بفرش ألكانتارا مع خيوط تطريز خاصة، بالإضافة إلى نظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على الحارة، إلى جانب كاميرا خلفية تُسهّل عملية الاصطفاف.

ومن الناحية الجمالية، أُضيفت ألوان جديدة ضمن برنامج الطلاء، أبرزها اللون الأصفر اللامع مع سقف أسود، إلى جانب أجزاء خارجية متباينة اللون مثل المرايا الجانبية، وتوسعات الرفارف، وشبكة المبرد. كما تم تزويد السيارة بطاقم جنوط معدنية قياس 17 بوصة.

ميكانيكيًا، تواصل نيسان جوك الاعتماد على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر يولد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 180 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تُقدم نيسان جوك 2025 محليًا بأربع فئات، الفئة الأولى 1.068.000 جنيه، الفئة الثانية 1.168.000 جنيه، الفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل 1.218.000 جنيه

