بوتين داخل "وحش" ترامب لأول مرة في ألاسكا.. ما القصة؟

القاهرة - (مصراوي):

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية، لبحث سبل إرساء قواعد السلام وإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتعد زيارة الرئيس الروسي للولايات المتحدة هي الأولى منذ عودة ترامب إلى سدة الحكم مطلع العام الجاري، وهي الزيارة التي حظيت باهتمام محلي وعالمي ورصدة عدسات الكاميرات كل صغيرة وكبيرة فيها.

وحرص الرئيس ترامب على اصطحاب نظيره الروسي من المطار داخل السيارة الرئاسية The beast "الوحش" إلى مقر انعقاد المباحثات، وتلك السابقة الأولى التي يكسر فيها بوتين بروتوكول التأمين ولا يستقل السيارة "أوروس" الرئاسية خلال تنقلاته خارج حدود روسيا.

فما قصة سيارة "الوحش" التي جذبت عدسات الكاميرات وبدا بوتين سعيدًا بداخلها؟

السيارة الرئاسية "The cadillac one" التي يطلق عليها أيضًا اسم (الوحش) تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2018، وطورتها شركة جنرال موتورز الأمريكية، وتعد بحسب صحيفة "أوتوويك" الأمريكية "تحفة تكنولوجية" ودفاعية.

توفر السيارة "الوحش" الحماية القصوى للرئيس الأمريكي، إذ أنها مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، ونوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب.

تتميز إطارات السيارة غير القابلة للثقب بحلقات فولاذية، وتتيح لها الاستمرار في القيادة حتى بعد تضرر الإطارات الخارجية.

صنعت النوافذ المضادة للرصاص من 5 طبقات من الزجاج والبولي كربونات، وهي مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط.

إلى جانب النوافذ المضادة، فإن الأبواب مضادة أيضًا للرصاص، وهي مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

سيارة "الوحش" مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وتحتوي على أكياس دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي، فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.

تمتلك السيارة أسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

أما هيكل السيارة فتم تصنيعه من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.

تعمل السيارة بمحرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 مترًا وتتسع مقصورتها الخلفية إلى 5 ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي، ويفصل بين المقاعد الخلفية والجزء الأمامي حاجز زجاجي يمكن لترامب فقط التحكم به.

يصل وزن السيارة الوحش 9 أطنان وذلك بسبب تجهيزات الأمان الإضافية وأنظمة التصفيح المضادة للرصاص والقنابل.

تبلغ التكلفة الإنتاجية لسيارة "الوحش" 1.5 مليون دولار (72 مليونًا و398 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وبعد التعرف على الوحش الأمريكي.. ماذا نعرف عن سيارة الرئاسة الروسية "أوروس" التي غابت عن المشهد في ألاسكا؟

سيارة الرئاسة الروسية هي إنتاج مشروع "كورتيج" وتصنعها شركة "أوروس موتورز" المتخصصة فى صناعة السيارات الفارهة.

- تحتوي المقصورة على منظومة تحكم في التكييف، وتثبيت درجة حرارة الهواء بواسطة جهاز تحكم على هيئة قرصين دوارين يعملان كشاشتين، كما تم استخدام ألواح من أنواع ثمينة من الخشب في الديكور الداخلي على نطاق واسع.

- السيارة الرئاسية "أوروس" صممت خصيصًا لتكون قادرة على الحماية حتى عندما تكون مغمورة بالماء.

- يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك هجين بثمان أسطوانات وسعة 4.4 لتر.

- تم تجهيز السيارة الروسية لتكون قادرة على التصدي للحرائق والقنابل والرصاص إلى جانب الحماية ضد نيران القناصة، ودانات الآر بي جي.

-السيارة قادرة على صد الهجمات بالأسلحة البيولوجية، ويستطيع الرئيس وهو بداخلها من إدارة كافة شئون الدولة وقيادة حرب كاملة.

- ينظر إلى سيارة أوروس على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة "زيل" والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة.

- زودت السيارة بشاشة كبيرة في لوحة المفاتيح بالإضافة إلى منظومة مالتميديا متطورة، وديكورات المقصورة مستمدة بشكل بعيد من سيارات مرسيدس S وE الحديثتين.

تعتبر نسخة السيارة الرئاسية أوروس سينات متطورة بشكل كبير نظرًا للتزويدات الأمنية التي تمت إضافتها من قبل الشركة المصممة لتكون محاولة روسية للتنافس مع شركات ذات وزن ثقيل، مثل بنتلي ورولز رويس في سوق السيارات الفاخرة.

تقدم السيارة الروسية أوروس "سينات" بدون إضافات وتزويدات أمنية بسعر 245 ألف دولار (11 مليون و825 ألف جنيه مصري) تقريبًا.