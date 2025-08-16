تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات مجمعة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة المجمعة محليًا والمتاحة بمصر خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة بصورة لافته خلال الأونة الأخيرة.

وتضم القائمة التالية أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات جديدة السوق المصري، ووتتراوح أسعارها بين 645 إلى 795 ألف جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 670 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2026 تبدأ من 675 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و725 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 710 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا 2026 بعد التخفيض بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و 769.9 للفئة الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا..

قائمة بأسعار سيارات جينيسيس في مصر.. تبدأ من 3.5 مليون جنيه

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة جديدة تقدمها جيلي في مصر

"توكتوك المستقبل"| شركة فرنسية تقدم أحدث إنتاجاتها للتنقل داخل المدن - فيديو وصور