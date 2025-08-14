كتب- حسن مرسي:

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات المصري "حالة من الانفجار التنافسي" بين الشركات، مما انعكس على الأسعار بتراجع كبير، مؤكدًا أن هذا التغير جاء نتيجة لتحرير سعر الصرف وتسهيل عمليات الاستيراد.

وأوضح عبد الجواد خلال حواره على قناة "آزهري"، أن البنك المركزي أصبح يتيح الدولار للتجار والوكلاء بشكل فوري، وهو ما أدى إلى وفرة كبيرة في المعروض من السيارات.

وتابع أن هذه الوفرة خلقت منافسة شديدة دفعت بعض الشركات إلى خفض أسعارها بشكل غير مسبوق، حتى وصل التخفيض في بعض الطرازات إلى مئات الآلاف من الجنيهات دفعة واحدة، مُشيرًا إلى أن إحدى السيارات تراجعت 400 ألف جنيه في يوم واحد.

وأكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن هذه التخفيضات قد قضت فعليًا على ظاهرة "الأوفر برايس" التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المشترين.

وأضاف أن الوكلاء أصبحوا يحددون السعر الرسمي ويقدمون خصومات للموزعين، مما أسهم في هبوط الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار عبد الجواد إلى أن زيادة المعروض مقابل ضعف الطلب، الذي لم يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة سنويًا، جعل تخفيض الأسعار أمرًا حتميًا لتحريك المبيعات، خصوصًا قبل وصول موديلات 2026، لافتًا إلى أن بعض الشركات تبيع حاليًا بأسعار التكلفة أو حتى بخسارة لتصفية مخزونها.