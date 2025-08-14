باريس - (د ب أ):

كشفت شركة "إيه موشن" (AEMotion) عن مفهوم مبتكر للتنقل الحضري يجمع بين مرونة الدراجة النارية وراحة السيارة، وذلك من خلال طرح مركبة كهربائية مغلقة السقف ومصممة خصيصا للتعامل مع الزحام المروري في المدن الكبرى.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن المركبة الجديدة يمكنها التحرك بسهولة بين السيارات، وذلك بفضل أبعادها المدمجة؛ حيث يبلغ طولها 2.3 متر وعرضها 0.79 متر وارتفاعها 1.7 متر، بينما لا يتجاوز وزنها220 كجم مع البطاريات.

وتوفر المركبة مقعدين خلف بعضهما البعض مزودين بأحزمة أمان، داخل كابينة مغلقة مزودة بمنطقة لامتصاص الصدمات لحماية الركاب.

وتصل السرعة القصوى للمركبة إلى 115 كلم/س بفضل محركها الكهربائي، وهو ما يجعلها مناسبة أيضا للطرق السريعة.

مدى سير كبير

وتعتمد المركبة على بطارية ثابتة تكفي للوصول إلى مدى سير 200 كلم، بالإضافة إلى بطاريتين قابلتين للاستبدال بمدى إضافي يبلغ 140كلم، ليصل المدى الإجمالي إلى حوالي 340 كلم.

وعلى الرغم من أن المركبة تسير على أربع عجلات، إلا أنها تميل في المنعطفات مثل الدراجات النارية بفضل نظام خاص، ما يمنح تجربة قيادة ممتعة ويزيد من ثباتها على الطريق. وعند التوقف تبقى المركبة مستقرة.

