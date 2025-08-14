طرح كيا سبورتاج فيس ليفت موديل 2026 في مصر رسميًا

كتب - محمد جمال:

انضمت السيارة كيا سبورتاج نسخة الـ"Facelift" موديل 2026 إلى سوق السيارات المصري لأول مرة خلال شهر أغسطس الجاري.

تقدم كيا سبورتاج فيس ليفت الجديدة بـ6 فئات تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و 700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و800 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بمليون و950 ألف جنيه للفئة الثالثة، ومليونين و ألف و900 جنيه للفئة الرابعة، ومليونين و ألف و900 جنيه للفئة الخامسة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات كيا سبورتاج فيس ليفت الجديدة:

تعتمد كيا سبورتاج على محرك سعة 1.6 لتر تيربو ينتج قوة قدرها 180 حصان وفتيس نوعه DCT جاف مكون من 7 سرعات.

تأتي سبورتاج 2026 بطول يبلغ 4,515 ملم، وعرض 1,865 ملم، وارتفاع يتراوح بين 1,650 و 1,660 ملم، مع طول قاعدة عجلات 2,680 ملم.

زودت كيا سبورتاج بمجموعة من وسائل الأمان، منها شاشة عرض على الزجاج الأمامي Head-Up Display، وكاميرا مثبتة على عجلة القيادة لمراقبة مستوى انتباه السائق.

كما يتوفر بالسيارة حساسات لمراقبة وجود اليدين عليها، ونظام مراقبة النقطة العمياء BVM، ومساعد تفادي الاصطدام الأمامي FCA، ومساعد تفادي الاصطدام عند التقاطع.

