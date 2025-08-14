ميونخ - (د ب أ):

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بإزالة صندوق سقف السيارة وحوامل الدراجات الهوائية بعد انتهاء العطلة؛ نظرا لأن هذه التجهيزات ترفع مقاومة الهواء أثناء القيادة اليومية، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل لا يقل في المتوسط عن 1 لتر/100 كلم.

استبدال الإطار الاحتياطي

وأضافت الهيئة الألمانية أنه ينبغي أيضا إزالة أية أمتعة أو ملحقات مثل معدات التخييم، مشيرة إلى إمكانية توفير حوالي 6 كيلوجرامات من خلال استبدال الإطار الاحتياطي بإطار طوارىء أصغر حجما.

كما يمكن توفير حوالي 16 إلى 18 كيلوجراما عند اصطحاب طقم أعطال يتكون من ضاغط هواء صغير وعبوة مانع تسرب الإطارات بدلا من الإطار الاحتياطي الكامل.

ومن ناحية أخرى، ينبغي إزالة عبوات البخاخ ومواد التنظيف والمشروبات الغازية من صندوق الأمتعة بالسيارة؛ نظرا لأن السوائل أو الغازات شديدة الاشتعال معرضة لخطر الانفجار عند وصول درجات الحرارة داخل صندوق الأمتعة خلال فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية، وبالتالي تصبح هذه العبوات مقذوفات خطيرة.