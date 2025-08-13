باريس - (د ب أ:

كشفت شركة بوجاتي النقاب عن أيقونتها Brouillard الخارقة، التي تعد أول نموذج ضمن برنامجها Solitaire الحصري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Brouillard تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة W16 بسعة 8 لترات مع شاحن توربيني، والذي يزأر بقوة 1180 كيلووات/1600 حصان.

ولم تكشف بوجاتي عن السرعة القصوى، غير أنه من المتوقع أن تتراوح بين 445 و450 كلم/س.

ويتم تصميم المقصورة الداخلية حسب رغبة العميل، كما تأتي بأقمشة باريسية فاخرة في تصميم الكاروه بنقشة الترتان الاسكتلندي، مع ألياف كربونية خضراء وأجزاء ألومنيوم، إضافةً إلى سقف زجاجي يخلق أجواءً مشرقة وفاخرة.