إعلان

بوجاتي تكشف النقاب عن Brouillard الخارقة.. بقوة جنونية تصل لـ 1600 حصان

11:11 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بوجاتي Brouillard الخارقة
  • عرض 6 صورة
    بوجاتي Brouillard الخارقة
  • عرض 6 صورة
    بوجاتي Brouillard الخارقة
  • عرض 6 صورة
    بوجاتي Brouillard الخارقة
  • عرض 6 صورة
    بوجاتي Brouillard الخارقة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

باريس - (د ب أ:

كشفت شركة بوجاتي النقاب عن أيقونتها Brouillard الخارقة، التي تعد أول نموذج ضمن برنامجها Solitaire الحصري.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Brouillard تعتمد على سواعد محرك مكون من 16 أسطوانة W16 بسعة 8 لترات مع شاحن توربيني، والذي يزأر بقوة 1180 كيلووات/1600 حصان.

ولم تكشف بوجاتي عن السرعة القصوى، غير أنه من المتوقع أن تتراوح بين 445 و450 كلم/س.

ويتم تصميم المقصورة الداخلية حسب رغبة العميل، كما تأتي بأقمشة باريسية فاخرة في تصميم الكاروه بنقشة الترتان الاسكتلندي، مع ألياف كربونية خضراء وأجزاء ألومنيوم، إضافةً إلى سقف زجاجي يخلق أجواءً مشرقة وفاخرة.

بوجاتي Brouillard السيارات الخارقة السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة