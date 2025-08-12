في أغسطس.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة من جينيسيس الفاخرة بمصر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جينيسيس Genisis الكورية الجنوبية للسيارات الفارهة، السيارة GV60 Electrified كروس أوفر بثلاث فئات من التجهيزات.

وتعد GV60 Electrified أرخص سيارات جينيسيس في السوق المحلي خلال شهر أعسطس الجاري، إذ تبدأ أسعارها الرسمية من 3.500.000 جنيه للفئة Dynamic، و4.100.000 جنيه للفئة Advanced، والفئة Performance الأعلى تجهيزًا بـ4.950.000 جنيه.

تأتي جينيسيس GV60 Electrified بنظام الدفع الثنائي القياسي 168 كيلوواط و350 نيوتن متر دفع خلفي، ونظام كلي قياسي 234 كيلو واط و605 نيوتن متر "موزعين بواقع 350 نيوتن متر أمامي و255 خلفي"، ونظام دفع كلي عالي الأداء 360 كيلوواد و700 نيوتن متر.

تمتلك السيارة الجديدة نظام شحن يتوافق مع الشواحن القياسية، والشواحن السريعة، والشواحن فائقة السرعة، ويمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في 18 دقيقة فقط.

تأتي السيارة Electrified الجديدة بهيكل (E-GMP) المتوافق مع المنصة المعيارية الكهربائية العالمية، ويبلغ طوله 4.515 مم وعرضه 1.890 مم والارتفاع 1.580 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.900 مم، وإطارات 19 بوصة من ميشلان.

ويتوفر بسيارة جينيسيس مصابيح أمامية LED بالكامل ومصابيح خلفية LED بالكامل وزجاج طبقتين لعزل أكبر للصوت وزجاج عاكس لأشعة الشمس، وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشة ممتدة في قمرة القيادة قياس 27 بوصة، مع مرايا رقمية ومستشعر بصمة يمكن استخدامه لتخصيص السيارة.

زودت السيارة الجديدة بباقة كاملة من أنظمة الأمان في مقدمتها بـ8 وسائد هوائية تتوزع ما بين ركاب الصف الأمامي والستائر الجانبية لركاب الصف الخلفي، بالإضافة إلى وسائد لحماية ركبة السائق.

السيارة مزودة أيضًا بنظام المساعدة على البقاء في المسار وعجلة قيادة مع تحذير من الاهتزازات ومساعد الضوء العالي ونظام مراقبة انتباه السائق ومساعد تجنب الاصطدام الأمامي للمركبات.

يتوفر بالسيارة أيضًا نظام لمراقبة المشاة والدراجات، الالتفاف على مفترقات الطرق والمساعدة في تجنب الاصطدام في النقطة العمياء والمساعدة على تجنب الاصطدام من الخلف وتنبيه وجود راكب في الخلف.

ومن أبرز وسائل مساعدة السائق نظام فرامل MCB للتصادمات المتعددة، ونظام RCCA لتجنب الاصطدام الخلفي، ونظام IFS للإضاءة الأمامية الذكية، بالإضافة إلى نظام RSPA للمساعدة على الركن.

تجدر الإشارة إلى أن جينيسيس GV60 الجديدة مشمولة بضمان يمتد لـ5 سنوات دون حد أقصى لعدد الكيلومترات، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر، و5 سنوات صيانة مجانية أو 100 ألف كيلومتر.

