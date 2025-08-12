في اليوم العالمي للشباب.. أبرز 5 سيارات جديدة مناسبة لهذه الفئة في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تحيي الأمم المتحدة في 12 من أغسطس بكل عام، اليوم الدولي للشباب والذي يعد بمثابة توعية ولفت انتباه للمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الفئة العمرية بأنحاء العالم.

وتعد مصر من الدول الشابة من حيث التركيبة السكانية، فالتقديرات الإحصائية تشير إلى أن قرابة 60% من السكان هم دون سن الثلاثين عامًا.

ويُعرف عن فئة الشباب حب قيادة وامتلاك السيارات، وخاصة الطرازات الـ"هاتشباك" الصغيرة، والتي تكون لدى مالكيها بمثابة منزل متنقل يجوبون به الشوارع والمدن.

في التقرير الآتي أسعار أبرز 5 سيارات هاتشباك جديدة مناسبة للشباب في مصر:

دونج فينج بوكس

تتوفر السيارة دونج فينج بوكس الكهربائية موديل 2026 المنضمة حديثًا إلى السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 770.000 للنسخة التي تسير 330 كم قبل الحاجة للشحن والفئة التي تقطع 430 كم يبلغ سعرها 870.000 جنيه.

ستروين C3

تقدم السيارة ستروين C3 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.055.000 للفئة Feel الأولى و1.190.000 جنيه للفئة Shine الأعلى تجهيزًا.

أوبل كورسا

يتيح الوكيل الحصري لعلامة أوبل الألمانية في مصر السيارة كورسا هاتشباك موديل 2026 بفئة تجهيزات واحدة خلال شهر أغسطس الجاري بسعر 1.280.000 جنيه.

سيات إبيزا

تتاح السيارة سيات إبيزا هاتشباك الإسبانية موديل 2025 خلال الشهر الجاري بـ1.069.000 جنيه.

سوزوكي سويفت

تقدم السيارة سوزوكي سويفت هاتشباك موديل 2025 في مصر حاليًا بسعر رسمي 849.900 جنيه.

