شيري تيجو 7 برو ماكس في مواجهة شانجان CS55 بلس.. أيهما تشتري؟

في ظل المنافسة القوية بفئة الكروس أوفر بالسوق المصري، تتصدر السيارتين شيري تيجو 7 برو ماكس وشانجان CS55 بلس قائمة الخيارات المطروحة أمام المقبلين على الشراء الأمر الذي لإجراء مقارنة مباشرة بينهما.

تتراوح أسعار السيارتين الجديدتين في السوق المصري بين مليون و180 ألف جنيه ومليون 325 ألف جنيه، ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

المحرك والأداء

تعتمد شيري تيجو 7 برو ماكس على محرك رباعى الاسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، بقوة 145 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة DCT من 6 سرعات.

زودت شانجان + CS55 بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة تصل إلى 185 حصانًا، مرتبط بناقل حركة (7DCT WET)، ما يمنح أداءً ديناميكيًا وسلاسة في القيادة، إلى جانب كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

الأبعاد

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس الجديدة بهيكل بطول 4.553 مم وعرض 1.862 ملم وارتفاع بواقع 1.696ملم وقاعدة عجلات بطول 2.670 ملم.

تأتي سيارة شانجان الجديدة المصنعة في مصر بأبعاد توفر الراحة والثبات حيث يبلغ طولها 4.515 مم، عرض 1.865 مم، وارتفاع 1.680 مم، مع قاعدة عجلات 2.656 مم وارتفاع أرضي 171 مم.

وسائل الأمان

تأتي شيري تيجو 7 برو ماكس بعدد من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها 6 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار، وكاميرا 360 درجة، وأنظمة الثبات الإلكتروني، إلى جانب فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، ومراقبة ضغط الإطارات

تأتي +Changan CS55 بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل نظام المفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات،

يتوفر بالسيارة أيضًا فرامل يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ومزيل ضباب خلفي، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير من المسافة الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا جانبية لمراقبة النقطة العمياء اليمنى، مع نظام رؤية محيطية 360 درجة ، إلى جانب وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية توفر حماية إضافية، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التوقف التلقائي في حالات الطوارئ لضمان قيادة أكثر أمانًا في مختلف الظروف.

المقصورة الداخلية

زودت مقصورة تيجو 7 برو ماكس بشاشة مركزية تعمل باللمس بقياس 24.6 بوصة، مدعومة بنظام ملاحة ذكي، إلى جانب نظام تحكم صوتي متطور من شركة سوني مكون من 8 سماعات عالية الجودة.

كما زودت مقصورة +Changan CS55 بشاشة عدادات LCD قياس 10 بوصة توفر معلومات القيادة بشكل عصري وواضح، إلى جانب ناقل حركة إلكتروني يضيف لمسة من الحداثة والراحة، في حين تأتي نسخة Elite مزودة بعداد رقمي قياس 10 بوصة يعرض البيانات الأساسية بشكل دقيق وسهل القراءة، وثلاث منافذ شحن USB، إلى جانب مخرج كهرباء بقدرة 12 فولت لتلبية الاحتياجات المختلفة للركاب، بالإضافة إلى نظام تكييف هواء أوتوماتيكي يضمن توزيعاً متوازناً للهواء داخل السيارة، مع فتحات تهوية خلفية لتعزيز راحة الركاب في المقاعد الخلفية.

الأسعار

تقدم شيري تيجو 7 برو ماكس بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و180 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و280 ألف جنيه.

تقدم شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر بفئة وحيدة بسعر رسمي 1.325.000 جنيه.

