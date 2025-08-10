كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري حالة من الهدوء والاستقرار النسبي مع انخفاض الأسعار في سوق الـ"زيرو" خلال الشهرين الماضيين، بفعل تراجع سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه وزيادة وتيرة التصنيع المحلي وتوزان العرض أمام الطلب.

الانخفاضات الكبيرة التي أعلن عنها شركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر والتي لا تزال مستمرة بأسعار السيارات الجديدة، أثرت بشكل ملحوظ على سوق المستعمل، نتيجة عودة الأسعار لمستواها شبه طبيعي مقارنة بالأشهر السابقة.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسعار السيارات المستعملة بمصر انخفضت بنسبة تجاوزت 25% خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الانخفاض جاء رغم محاولة الكثيرين من المواطنين التمسك بأسعار مبالغ فيها وليس لها أي أساس على أرض الواقع.

وأكد أسامة أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي"، أن ما يحدث الآن في سوق السيارات نتاج منافسة عنيفة وضاربة بين وكلاء العلامات التجارية بالسوق المحلي بكل الفئات بدءًا من الفئة الاقتصادية وصولًا للفئة الفاخرة، والمستفيد الأول والأخير هو المواطن.

وأوضح أن من أسباب الانخفاضات التي شهدها السوق، افتتاح 7 مصانع سيارات بمصر للتجميع المحلي، متوقعًا أن يكون هناك مزيدًا من التخفيضات في أسعار السيارات حتى نهاية العام الجاري ستصل إلى 5%.

وأشار أبو المجد، أن الوقت الحالي مناسب للباحثين عن شراء سيارة جديدة بأسعار أقل من مليون و500 ألف جنيه، أما فيما أكثر من ذلك وحتى 3 ملايين جنيه لا زالت تحت إلى المراجعة وسيحدث عليها مزيدًا من الانخفاضات.

وأنهى رئيس رابطة التجار، بأن الفترة الحالية مناسبة أيضًا لشراء سيارة اقتصادية مستعملة، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذه الفئة خلال الأسابيع الماضية.

