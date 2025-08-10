قائمة بأرخص 5 سيارات SUV بعد تراجع أسعارها في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث قطاع من مستهلكي السوق المصري المقبلين على شراء سيارة جديدة، عن الطرازات الـ SUV الأرخص سعرًا، وخاصة بعد موجة تراجع الأسعار التي شهدها السوق على مدار الشهرين الماضيين.

ويضم التقرير التالي أسعار أرخص 5 سيارات SUV زيرو تراجعت أسعارها في مصر خلال الأسبوع الماضي، وتبدأ أسعارها من مليون 130 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار التفصيلية للسيارات الـ5:

شيري تيجو 7 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 140 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 130 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 230 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

شيري تيجو 8 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 المستوردة بقيمة 225 الف جنيه، وأصبحت تتوفر خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون و475 ألف للفئة الثانية.

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 بتخفيض 75 الف جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، فئة جديدة.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جني، بتخفيض 224 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

تراجعت أسعار شيفرولية كابتيفا 2025 بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ بعد التخفيض للنسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف بدلا من مليون و 500 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف بدلا من مليون و 550 ألف.

