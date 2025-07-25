تغطية -محمود أمين:

أعلنت مانست، إحدى الشركات المملوكة لعائلة المنصور، عن انطلاقها رسميًا في السوق المصرية خلال احتفال كبير بمدينة العلمين بحضور قيادات الشركة، وممثلي علامة سوإيست SOUEAST الصينية للسيارات. يأتي ذلك في إطار اتفاقية الوكالة الحصرية التي تم توقيعها مؤخرًا، لتُصبح مانست الوكيل الرسمي والحصري لعلامة سوإيست في مصر.

تعتزم شركة مانست ضخ استثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري خلال العام الحالي في قطاع السيارات بالسوق المحلي، يشمل جزء منها بالدولار، وذلك في إطار دعم توسّع علامة سوإيست في مصر. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع السيارات، مع التركيز على تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوسيع شبكة التوزيع، ودعم جهود التسويق.

بهذه المناسبة، قال محمود جميل، المدير التنفيذي لشركة مانست، "نؤمن بأن دور مانست يتجاوز مجرد إطلاق علامة تجارية جديدة في السوق، بل نطمح لأن نكون لاعبًا رئيسيًا في رسم مستقبل صناعة السيارات في مصر، من خلال خطة استراتيجية ترتكز على التوسع المدروس، وضخ استثمارات جادة تدعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية".

من جانبه، أوضح كريم شحاتة، رئيس قطاع التسويق والمبيعات، أن تقديم علامة سوإيست في مصر جاء بعد دراسة شاملة لاحتياجات السوق المحلي، والتخصص في فئة سيارات الـ SUV وهو الاختيار الذي لم يأت بشكل عشوائي، بل لأنها فئة السيارات الأكثر طلبًا في السوق المصري. وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق سيارات تجمع بين الأناقة، والراحة، والتكنولوجيا الذكية، مما يعزز تنافسية العلامة الصينية لدى شرائح متعددة من العملاء.

وخلال الحفل، تم الكشف عن 4 موديلات جديدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وهى: S05، وS06 ، وS07، و.S09

بحيث يلبي كل موديل احتياجات فئة معينة من العملاء، مع الاحتفاظ بالسمات الرئيسية التي تُميز العلامة، من حيث التصميم العصري، والتكنولوجيا الذكية، وأنظمة الأمان المتطورة.

وتتنوع الموديلات بين “S05 –Smart Compact SUV-B” ، وهي سيارة ذكية موجهة لفئة الشباب. تأتي مزودة بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان متصل بناقل حركة DCT WET، ما يمنح تجربة قيادة سلسة واستجابة سريعة.كما تتميز كابينة القيادة بوجود شاشتين متصلتين بحجم 20.5 بوصة، وشاحن لاسلكي، مقعد كهربائي للسائق،إلى جانب نظام تحكم صوتي ذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد. كما توفر السيارة أنظمة أمان متقدمة مثل نظام كشف النقطة العمياء، وفتحة سقف كهربائية، إلى جانب خاصية التشغيل الذكي.

أما موديل “S06 – Digital Intelligent SUV-C“ فهو خيار مثالي للتنقل اليومي والسفر، ويُطرح في فئتين هما Highline بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد 156 حصان مع ناقل حركة DCT ستة سرعات ، و Premium بمحرك 1.6 لتر تيربو يولّد 197 حصان، مع ناقل حركة DCT سبع سرعات. وتتميز الفئة الأخيرة بفتحة سقف بانورامية 57 بوصة، ومقاعد كهربائية بخاصية التهوية، وشاشة ذكية بحجم 15.6 بوصة، وشاحن لاسلكي سريع، إلى جانب نظام رؤية محيطية بزاوية 540 درجة، ونظام صوتي من سوني 8 سماعات. كما تدعم السيارة التحكم الصوتي الذكي، وإمكانية تشغيل المحرك عن بُعد، بالإضافة إلى إضاءة داخلية تحاوط الكابينة بالكامل، وتكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق، وشنطة خلفية كهربائية، مع خاصية التشغيل الذكي.

فيما يعد موديل “ S07 – Urban Stylish SUV-C”، فيعد الخيار المثالي للعائلات، بفضل تصميمه الرحب المزود بسبعة مقاعد، ودمجه بين المساحة الواسعة والتكنولوجيا المتقدمة. وهو متاح أيضًا بفئتين Highlineو Premium، بنفس خصائص المحركات السابقة. ويضم تجهيزات متطورة مثل شاشتين متصلتين 26.6 بوصة، وإضاءة داخلية متعددة الألوان. كما يدعم أنظمة السلامة الذكية مثل نظام كشف النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الحفاظ الفعّال على الحارة المرورية، إلى جانب فتحة سقف بانورامية بقياس 62 بوصة، تمنح الركّاب تجربة قيادة استثنائية.

أما الموديل “S09 – Smart Premium SUV-D” الرائد، صمم للعملاء الباحثين عن الفخامة والأداء العالي، فهو مزود بسبعة مقاعد، ويأتي بمحرك 1.6 لتر تيربو، مع تصميم داخلي فاخر، وفتحة سقف بانورامية 62 بوصة، وشاشة لمس ذكية 15.6 بوصة تدعم أنظمة تشغيل وتطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto، إلى جانب مقعد كهربائي للسائق مزود بخاصية التهوية، وشنطة خلفية كهربائية. كما يتمتع برؤية محيطية 540 درجة، وشاحن لاسلكي سريع، و خاصية التشغيل عن بُعد، وإضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان. يضاف إلى ذلك ناقل حركة بتصميم كريستالي، مع خاصيتي التشغيل الذكي، والتحكم الصوتي الذكي، ما يجعل تجربة القيادة متكاملة مليئة بالراحة والابتكار.

وفي إطار خططها المستقبلية، أعلنت مانست عن نيتها طرح ثمانية موديلات جديدة من سيارات سوإيست خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة لبدء عمليات التجميع المحلي بحلول عام 2027، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المُجمعة محليًا.

وقد بدأت الشركة بالفعل في تأسيس شبكة مراكز خدمات متكاملة تشمل فرعين رئيسيين بشرق وغرب القاهرة، إلى جانب شبكة واسعة من الموزعين المعتمدين في القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدن القناة، والدلتا، والبحر الأحمر، والصعيد. وتتيح الشركة أيضًا برامج تمويل مباشر، وخدمات استبدال السيارات، وأسعار تأمين تنافسية لعملائها.

يصل ضمان سيارات سوإيست SOUEAST في مصر إلى 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر ، إلى جانب ضمان على المحرك يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر، مع باقة صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو 60,000 كيلومتر لفترة محدودة، مما يعكس ثقة الشركة في جودة منتجاتها واستعدادها لدعم العملاء على المدى الطويل.

الأسعار الرسمية لسيارات ساوايست: