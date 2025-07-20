لوسيد تطلق سيارتها Air Grand Touring الجديدة بـ5.4 مليون جنيه.. صور

كاليفورنيا - (د ب أ):

أعلنت شركة "لوسيد موتورز" الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Air Grand Touring الجديدة.

وبحسب المعلن من الشركة الأمريكية فإن السيارة الجديدة ستتوفر في الأسواق بأسعار تبدأ من 110 آلاف دولار (خمسة ملايين و436 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Air Grand Touring السيدان ذات الخمسة مقاعد تعتمد على سواعد محرك كهربائي يزأر بقوة هائلة تبلغ 611 كيلووات/831 حصان، لتكون بذلك واحدة من أقوى السيارات الكهربائية في العالم.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Air Grand Touring الكهربائية بسرعة قصوى تبلغ 270 كلم/ساعة.

وتروج لوسيد لسيارتها الكهربائية Air Grand Touring الجديدة من خلال مدى السير الكبير، الذي يصل إلى 839 كلم، مشيرة إلى أن قدرة الشحن فائقة السرعة تتيح للبطارية استعادة مدى سير يصل إلى 400 كلم في غضون 16 دقيقة فقط.