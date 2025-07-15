كتب - أيمن صبري:

أعلنت شركة "تسلا" Tesla الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، الثلاثاء، عن طرح أولى سياراتها في السوق الهندي الذي يعد ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم، وهي الخطوة التي تسعى من خلالها الشركة الأمريكية إلى تعزيز مبيعاتها المتباطئة عالميًا.

وقدمت الشركة الأمريكية السيارة تسلا Model Y الـSUV الرياضية لتكون أولى الطرازات التي تتاح بشكل رسمي للمستهلكين في السوق الهندي، مشيرة إلى أن تسليم السيارة للحاجزين سيبدأ خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب المعلن فإن السيارة ستباع بأسعار تبدأ من 70.000 دولار وهو ما يفوق سعرها في أسواق عالمية أخرى بنحو 25.010 دولار، وذلك لأسباب تتعلق بالرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الحكومة الهندية على الواردات والتي تصل إلى قرابة 100 بالمئة.

وطوال عامين طالب إيلون ماسك في محادثات مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، العمل على تخفيض الرسوم الجمركية والتي اعتبرها عقبة أمام دخول تسلا السوق الهندية خلال السنوات الماضية، ولكن يبدو أن محاولاته لم تكلل بالنجاح ليقبل بالنهاية دخول السوق وفق النظم الجمركية الحالية لحين إشعار آخر.

وتسعى تسلا من خلال اقتحام أسواق جديدة، إلى الخروج من أزمة تباطؤ المبيعات التي تواجهها منذ أشهر وخاصة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، لأسباب ترتبط بالنشاط السياسي للملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن المتوقع أن تواجه الشركة الأمريكية مواجهات ومنافسة محتدمة مع علامات تجارية كبرى أبرزها مرسيدس بنز وبي إم دبليو الألمانيتين، وذلك على غرار الصراع بين الشركات الثلاث في سوق السيارات الصيني الأكبر عالميًا.

ولاقى الإعلان عن دخول تسلا للأسواق الهندية ترحيبًا كبيرًا من المسؤولين المحليين، فقد طالب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية، ديفيندرا فادنافيس، الشركة الأمريكية بإقامة مراكز أبحاث وتطوير ومنشآت تصنيع محلية بالهند.

ونقلت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا عن فادنافيس قوله على هامش افتتاح أول مركز تجارب لتسلا في البلاد إن اختيار تسلا مومباي يؤكد أنها وصلت إلى المدينة والولاية المناسبتين، مومباي وماهاراشترا.

ودعا المسؤول الهندي الشركة العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية إلى اعتبار الولاية شريكًا استراتيجياً في رحلتها التوسعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبوفقًا لمراقبون فإن اختيار الشركة الأمريكية سيارتها Model Y لتتفتح بها تعاملاتها الرسمية في الهند بدلًا من السيارة Model 3 السيدان الأرخص سعرًا، يرجع إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها Model Y خلال العام الماضي، إذ كانت تنافس سيارة تويوتا Corolla على لقب السيارة الأكثر مبيعا في العالم.

ونجحت الشركة الأمريكية، من خلال السيارة الـSUV التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة، في جذب الكثير من عملاء السيارات إلى الموديلات الكهربائية مع إقناعهم بالنسبة الجيدة بين الأداء والتكلفة.

يشار إلى أن سيارة تسلا Model Y تأتي إلى الأسواق الهندية قادمة من مصنع الشركة الأمريكية في مدينة شانجهاي الصينية.

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