تعرف على أسعار ومواصفات أحدث سيارتين في السوق المصري

كتب - محمد جمال:

تعد السيارتين كايي X7 و X3 Pro الجديدتين كليًا والذي شهد شهر مايو الجاري انطلاقهما بالسوق المصري لأول مرة، هما أحدث سيارتين انضمتا للسوق المصري.

تقدم شركة كايي موتور إيجيبت" Kaiyi Motor Egypt طرازيها Kaiyi X7 و Kaiyi X3 Pro خلال شهر يونيو الجاري بأسعار رسمي تبدأ من 945 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أحدث سيارتين بالسوق المصري:

Kaiyi X7

تُقدم Kaiyi X7 بمحرك تربو سعة 1.6 لتر، يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 290 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من سبع سرعات.

السيارة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، وتأتي بطول 4738 مم، وعرض 1968 مم، وارتفاع 1708 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 مم. وتعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 18 بوصة.

من الداخل، تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مزود بشاشة لمسية بحجم 14.6 بوصة، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل شاحن لاسلكي وإضاءة داخلية قابلة للتخصيص وفتحة سقف بانورامية.

على مستوى الأمان، تأتي السيارة بست وسائد هوائية تشمل جميع المقاعد، وهيكل عالي الصلابة، بالإضافة إلى نظام رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتكنولوجيا قيادة ذكية من المستوى الأول تشمل أنظمة مساعدة إلكترونية للقيادة.

قدمت السيارة في السوق المصري من فئة واحدة بسعر رسمي يبلغ مليون و395 ألف جنيه.

Kaiyi X3 Pro

تعتمد Kaiyi X3 Pro على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

تُطرح السيارة محليًا بفئتين، الفئة الأولى بسعر 945 ألف جنيه، الفئة الثانية بسعر 995 ألف جنيه.

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