سيارة كهربائية سويدية في مصر بأقل من 2 مليون جنيه.. تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة فولفو في مصر، سيارتها فولفو EX30 الكهربائية بأسعارتبدأ من 1.890.000 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 2.299.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي EX30 بفئتين الفئة الأولى مزودة بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

السيارة مزودة بشاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة. كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تقدم السيارة مع ضمان 3 سنوات أو 150 ألف كم، وضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160.000 كيلومتر، بالإضافة إلى 3 سنوات من الصيانة المجانية أو 100.000 كيلومتر. كما توفر الشركة شاحنًا جداريًا مجانيًا لتسهيل عملية الشحن المنزلي.

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