القاهرة - (مصراوي):

يقام حاليًا عبر موقع "Lo7tak.com" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مزاد علني إلكتروني لبيع عدد من لوحات السيارات المميزة.

ويشهد المزاد الحالي والذي يستمر حتى مساء السادس من يونيو الجاري منافسة على 8 لوحات مختلفة بأسعار تتراوح بين 150 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

ووصل سعر لوحة "ع ي د 9999" الأقل سعرًا في المزاد الحالي 150.000 جنيه ويتنافس عليها متزايدين، ولوحة "د و د 3333" يتنافس لامتلاكها ثلاثة متزايدين وبلغ سعرها حتى الآن 195 ألف جنيه.

اللوحة الثالثة هي الأبرز بالمزاد الجاري وتتكون من أرقام وحروف "مـ صـ ر 1999" ووصل سعرها 245.000 جنيه ويسعى لامتلاكها ثلاثة أشخاص، أما اللوحة الرابعة هي "أ ج أ 1" ووصل سعرها إلى 375.000 جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

أما اللوحة الخامسة تتكون من أرقام وحروف "أ ع 79" ويسعى لامتلاك حق استخدامها متزايد واحد ووصل سعرها إلى الآن 350.000 جنيه، فيما اللوحة السادسة هي "أ ب ل 5" وبلغ سعرها 500.000 جنيه ويتزايد عليها شخصين.

وبلغ سعر اللوحة السابعة التي تتكون من أرقام وحروف "ع م 11" 700.000 جنيه ويتنافس عليها ثلاث أشخاص، بينما بلغ سعر اللوحة الثامنة الأغلى بالمزاد الجاري مليون جنيه وتتكون من أرقام وحروف "م س 6" ويتنافس عليها سبعة أشخاص.

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