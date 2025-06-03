نيسان مصر تقدم صيانات وقطع غيار مخفضة للمتضررين من عاصفة الإسكندرية

كتب - محمود أمين:

أعلنت نيسان مصر عن إطلاق حملة "نيسان مصر تتحرك من أجل الإسكندرية". للتضامن مع ما شهدته الإسكندرية وعدد من المحافظات من ظروف جوية استثنائية وعواصف أثرت على المواطنين وممتلكاتهم.

وقالت نيسان في بيان إن الحملة تتضمن عروض خاصة تشمل تخفيضات على رسوم خدمات مراكز الصيانة (المصنعية)، بالإضافة لخصومات على أسعار قطع الغيار الأصلية.

وأوضح أن هذه العروض متاحة لدى وكلاء نيسان المعتمدين في الإسكندرية وطنطا وذلك حتى منتصف يونيو الجاري، بهدف دعم المتضررين والمساهمة في تخفيف الأعباء الناجمة عن الأحوال الجوية غير المتوقعة.

وتعرضت محافظة الإسكندرية فجر السبت الماضي، لموجة من الطقس السيئ المفاجئ، صاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق أثارت فزع المواطنين.

وتسببت الأجواء العاصفة في تضرر عدد من المباني السكنية وسقود العديد من أعمدة الإنارة ولافتات الإعلانات، فضلًا عن تضرر العشرات من السيارات بسبب الأمطار وحبات البرد الغزيرة.

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