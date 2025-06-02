زيادة أسعار فئة واحدة من نيسان صني 2026 بمصر في يونيو

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارتها السيدان الشهيرة صني موديل 2026 في شهر يونيو الجاري.

وشهدت أسعار نيسان صني الجديدة خلال الشهر الجاري استقرار جميع الفئات، باستثناء الفئة الأولى المزودة بناقل حركة "أوتوماتيك" والتي أصبحت تقدم مقابل 710 ألف جنيه بدلاً من 695 ألف جنيه.

أما باقي الفئات قدمت بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي أستقر سعرها عند 765 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنفس الأسعار 795 ألف جنيه.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

اقرأ أيضًا:

رينو تطلق سيارتها أوسترال الهجينة الجديدة.. أسعار ومواصفات

خلال فصل الصيف ..كيف تتعامل مع ارتفاع حرارة السيارة ؟

للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر