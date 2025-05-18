رينو تطلق سيارتها أوسترال الهجينة الجديدة.. أسعار ومواصفات

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها Austral الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، نظير سعر يبدأ من 34 ألف و700 يورو.

وجه جديد

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Austral الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan، تأتي بطول 53ر4 متر، وتطل بوجه جديد ترسم ملامحه الشبكة الأمامية الجديدة والكشافات المختلفة وغطاء المحرك المُعدل.

كما تم تحسين راحة القيادة من خلال استخدام إطارات أكبر ومقاعد جديدة، بالإضافة إلى خفض الضوضاء الداخلية إلى النصف.

دفع هجين معتدل

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد رينو Austral الجديدة على نظام دفع هجين معتدل Mild Hybrid بقوة 116 كيلووات/158 حصان أو بقوة 147 كيلووات/200 حصان.

وتنطلق السيارة الهجينة بسرعة قصوى تصل إلى 180 كلم/س، في حين يقع معدل استهلاك الوقود بين 5ر6 و8ر4 لتر/100 كلم.