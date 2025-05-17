خلال فصل الصيف ..كيف تتعامل مع ارتفاع حرارة السيارة ؟

كتب. محمود أمين |

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تصبح مشاكل ارتفاع حرارة محرك السيارة أمرا شائعا يواجهه الكثير من السائقين، خصوصا في أوقات الذروة أو خلال السفر لمسافات طويلة. ونستعرض خلال هذا التقرير التعامل الصحيح مع هذه المشكلة:

أسباب ارتفاع حرارة المحرك بفصل الصيف

يرجع ارتفاع حرارة المحرك في الصيف إلى عدة عوامل، أبرزها، ارتفاع درجة حرارة الجو بشكل عام، ضعف نظام التبريد في السيارة، مثل نقص سائل التبريد أو وجود تسريب، عطل في مروحة التبريد أو مضخة المياه، القيادة في الزحام أو تشغيل المكيف لفترات طويلة أثناء التوقف.

علامات تشير إلى أرتفاع درجة الحراة بشكل كبير

أبرز العلامات التي تشير إلى أرتفاع درجات الحرارة هي، مؤشر الحرارة عندما يتجاوز الحد الطبيعي الذي يبقي في الغالب عند 90 درجة، خروج بخار من مقدمة السيارة، ضعف في أداء المحرك أو فقدان القوة، صدور روائح غير طبيعية.

كيف تتعامل مع ارتفاع حرارة المحرك؟

أوقف السيارة فورًا

إذا لاحظت ارتفاع حرارة المحرك، قف في مكان آمن بعيد عن حركة المرور .

أطفئ المحرك

ولا تفتح الغطاء لمدة 15 إلى 30 دقيقة للسماح للمحرك بأن يبرد.

لا تفتح الغطاء فورًا

لأن الضغط الناتج عن الحرارة قد يؤدي إلى اندفاع البخار أو السوائل الساخنة.

افحص مستوى سائل التبريد

بعد أن يبرد المحرك تمامًا، تأكد من وجود كمية كافية من سائل التبريد. إذا كان منخفضًا، أضف السائل المناسب أو الماء كحل مؤقت.

تجنب تشغيل المكيف

أثناء القيادة في الزحام أو عند الاشتباه بوجود مشكلة في التبريد.

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