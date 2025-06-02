نصائح لتشغيل مكيف هواء السيارة الكهربائية دون التأثير على الشحن

كتب - محمود أمين :

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح استخدام مكيف الهواء داخل السيارة الكهربائية أمرًا ضروريًا.

ومع ذلك فإن تشغيل المكيف بالسيارات الكهربائية قد يؤثر بشكل كبير على المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة.

في هذا التقرير، نستعرض أهم النصائح لتشغيل مكيف الهواء، دون أن يؤثر بشكل كبير على كفاءة البطارية أو مدى القيادة:

استخدم خاصية التبريد المسبق أثناء الشحن

معظم السيارات الكهربائية الحديثة توفر خاصية التبريد أو التدفئة المسبقة أثناء اتصال السيارة بالشاحن. تفعيل هذه الميزة يتيح تبريد المقصورة قبل بدء القيادة، مما يقلل الحاجة لاستهلاك طاقة البطارية لاحقًا.

ضبط درجة الحرارة على وضع اقتصادي

ضبط درجة حرارة المكيف على مستوى معتدل (بين 23-25 درجة مئوية) يساعد في تقليل استهلاك الطاقة. تجنب التبريد المفرط، لأنه يضغط على نظام التكييف ويستهلك طاقة أكبر.

استخدام التهوية بدلاً من التبريد الكامل

في الأجواء غير الشديدة الحرارة، يمكن الاعتماد على نظام التهوية أو مروحة الهواء فقط، دون تفعيل ضاغط التبريد، مما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة.

الاعتماد على "وضع القيادة الاقتصادي"

توفر معظم السيارات الكهربائية أوضاع قيادة مختلفة، من بينها "الوضع الاقتصادي" ، الذي يقلل من استهلاك الطاقة من جميع الأنظمة، بما في ذلك التكييف.

استخدام تكييف المقاعد أو عجلة القيادة

بعض السيارات توفر تبريدًا للمقاعد أو عجلة القيادة، وهذه الميزات تستهلك طاقة أقل بكثير مقارنة بتشغيل نظام تكييف الهواء بالكامل.

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