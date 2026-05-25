أمريكا: لدينا مقترح قوي لإعادة فتح هرمز

كتب : محمد جعفر

09:59 ص 25/05/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تمتلك ما وصفه بـ"مقترح قوي إلى حد كبير" يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات القائمة مع إيران ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

مفاوضات نووية محددة المدة

وأوضح روبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن واشنطن طرحت أيضاً مقترحاً للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن الملف النووي الإيراني، معرباً عن أمله في أن تنجح الجهود الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى اتفاق يخفف حدة الأزمة بين الجانبين.

واشنطن تمنح الدبلوماسية فرصة

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ستمنح الدبلوماسية "كل فرصة ممكنة" قبل التفكير في أي بدائل أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى تسوية سياسية بدلاً من العودة إلى مسار التصعيد العسكري مع طهران.

وفي الوقت نفسه، أشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة "إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد" مع إيران، أو سيكون عليها "التعامل مع الأمر بطريقة أخرى".

المفاوضات النووية مضيق هرمز ماركو روبيو إيران وأمريكا

