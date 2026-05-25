ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين؟

كتب : أحمد الخطيب

09:39 ص 25/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الاثنين 25-5-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4553 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5854 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6830 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242735 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.10% إلى نحو 4559 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

