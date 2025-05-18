خاطفة للأنظار.. دي إس تطلق N°4 الكروس أوفر الجديدة

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "دي إس" عن إطلاق سيارتها N°4 الكروس أوفر الجديدة، التي تنتمي إلى أعلى الفئة المدمجة.

وأوضحت "دي إس" التابعة لشركة ستروين الفرنسية أن سيارتها N°4 الجديدة تأتي بطول 40ر4 متر، وتطل بمقدمة جديدة، كما أنها تخطف الأنظار من خلال الإضاءة الجذابة وشعار الماركة المُضاء.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد الكروس أوفر N°4 المدمجة على سواعد محرك كهربائي بقوة 156 كيلووات/213 حصان مع بطارية بسعة 3ر58 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 450 كلم.

ويتوفر للسيارة أيضا نظام دفع هجين Plug-in بقوة إجمالية تبلغ 165 كيلووات/225 حصان، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 81 كلم.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر نظام دفع هجين معتدل Mild Hybrid بقوة 107 كيلووات/145 حصان.