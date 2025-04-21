"إكس بينج" تطلق تحديثات للأنظمة المساعدة

بكين (د ب أ)

أعلنت شركة "إكس بينج" عن إطلاق تحديثات عبر الأثير “Over the Air” لسياراتها لتحسين العديد من أنظمة المساعدة ومنها مثبت السرعة المتوائم.

وأوضحت الشركة الصينية أن التحديثات الجديدة تحمل رقم الإصدار “XOS 5.6” لنظام XPilot، وتعمل على إجراء تحسينات على نظام الحفاظ على المسار المتوائم (LCC) ونظام التحكم المتوائم في السرعة (ACC).

وأكدت شركة "إكس بينج" أن التحديثات الجديدة تعزز من السلامة والراحة، ولا تقتصر مزايا التحديث الجديد على معايرة الكاميرات أثناء القيادة فحسب، بل تعمل وظيفة توجيه المسار بشكل أكثر دقة من السابق، وهو ما يعزز السلامة على الطريق.

نظام XPilot في جميع الموديلات

يحافظ نظام التحكم المتوائم في السرعة (ACC) على مسافة الأمان بين سيارات "إكس بينج" والمركبات، التي تسير في الأمام تلقائيا حتى سرعة 150 كلم/س، ومن خلال التحديث الجديد يمنع نظام المساعدة مناورات الكبح غير المتوقعة، وفي حالة جر المقطورة يمكن استعمال نظام التحكم المتوائم في السرعة حتى سرعة 100 كلم/س.

ويعمل خفض السرعة على منع اهتزاز المقطورة، وبالتالي يتم توفير المزيد من السلامة أثناء القيادة بالاشتراك مع مساعد المنعطفات المتوائم ومساعد تغيير المسار الفعال (ALC) ونظام الحفاظ عن المسار المتوائم.

وقد تم تجهيز موديلات "إكس بينج" G6 وG9 وP7 بكاميرا 360 درجة، والتي تعمل على تحسين الرؤية الشاملة أثناء صف السيارة للانتظار أو المناورة، ولا تقتصر مزايا هذه الكاميرا على تسهيل دخول وخروج السيارة من حارة الانتظار بسهولة، ولكن يمكن صف السيارة للانتظار وخروجها من حارة الانتظار عن طريق تطبيق Xpeng.

العديد من الأنظمة المساعدة

وتشتمل سيارات "إكس بينج" على العديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام التعرف على تعب السابق ونظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ أو التحذير من التصادم، ويعمل نظام التحذير من التصادم الخلفي ونظام التحذير من حركة المرور العرضي في الخلف على منع الحوادث أثناء المناورة.

وأعلنت الشركة الصينية على إطلاق وظيفة “X-Combo” في سياراتها، والتي تتعرف على المهام المتكررة ويتم تنفيذها بشكل مستقل، وفي حالة تركيب مقعد الطفل فإنه يتم تفعيل قفل أمان مقعد الطفل تلقائيا، وبالإضافة إلى ذلك يوجد العديد من أنظمة التنبيه مثل نظام التحكم في درجة الحرارة أو إجراءات الشحن.

وتعتمد "إكس بينج" على مجموعة متنوعة من المستشعرات لأنظمة مساعدة القيادة وأنظمة السلامة، وتشتمل سياراتها على 5 رادارات موجية فائقة الدقة و12 مستشعرا بالموجات فوق الصوتية و12 كاميرا، بما في ذلك 4 كاميرات للرؤية المحيطية وكاميرا لمراقبة يقظة السائق في مقصورة السيارة، في حين يضمن معالج نفيديا Orin-X سرعة معالجة البيانات.