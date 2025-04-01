بعد الجمارك الأمريكية الجديدة| تويوتا توضح حقيقة رفع أسعار سياراتها

القاهرة - (مصراوي):

أكدت شركة تويوتا موتورز اليابانية، أنها لا تنتوي رفع أسعار سياراتها في السوق الأمريكي، مع بدء فرض رسوم جمركية جديدة فى الثاني من أبريل الجاري، على السيارات المستوردة من خارج الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قبل أيام، عن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفية وقطع غيار السيارات المستوردة.

وقالت تويوتا التي تعد أكبر منتج للسيارات في العالم، إنها تعمل في الوقت الحالي على خفض التكاليف الثابتة تفاديًا لرفع أسعار سياراتها داخل السوق الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك لسيارات تويوتا اليابانية بالعالم، إذ بلغ إجمالي المبيعات في عام 2024 نحو مليونين و300 ألف سيارة؛ كما أن تويوتا تعد ثاني أكبر منتج للسيارات داخل أمريكا بحصة سوقية تقدر بـ14.5 بالمئة.

ويتوقع أن تتأثر صادرات اليابان بقوة بقرار ترامب حيث شكلت السيارات في العام الماضي 28% (حوالي 40 مليار دولار) من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة.

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