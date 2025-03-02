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كيا تكشف عن سيارتها الكهربائية PV5 الجديدة.. صور وتفاصيل

10:41 ص الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
  • عرض 8 صورة
    كيا PV5 الكهربائية الجديدة
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سول - (د ب أ):

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الكهربائية PV5 الجديدة، التي ترغب من خلالها في سحب البساط من تحت أقدام فورد Transit وفولكس فاجن ID.Buzz.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها PV5 الجديدة، التي يبلغ طولها 4.70 متر، تعتمد على سواعد محرك كهربائي أمامي بقوة 120 كيلووات/163 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 71.2 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 400 كلم. ويتم شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

وأشارت كيا إلى أن سيارتها PV5 الكهربائية ستتوفر كموديل فان وكسيارة صندوقية أيضا.

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