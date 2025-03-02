كيا تكشف عن سيارتها الكهربائية PV5 الجديدة.. صور وتفاصيل

أقل من شهر على طرحها.. ارتفاع أسعار فيات 500X الجديدة بمصر

سول - (د ب أ):

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الكهربائية PV5 الجديدة، التي ترغب من خلالها في سحب البساط من تحت أقدام فورد Transit وفولكس فاجن ID.Buzz.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها PV5 الجديدة، التي يبلغ طولها 4.70 متر، تعتمد على سواعد محرك كهربائي أمامي بقوة 120 كيلووات/163 حصان.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 71.2 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 400 كلم. ويتم شحن البطارية من 10 إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

وأشارت كيا إلى أن سيارتها PV5 الكهربائية ستتوفر كموديل فان وكسيارة صندوقية أيضا.

اقرأ أيضًا:

بـ 5900 جنيه.. تعرف على قسط أرخص سيارة في مصر

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بعد انخفاض الزيرو.. كم يبلغ سعر تويوتا كورولا المستعملة

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

بالصور.. لادا تطرح نيفا سبورت الجديدة كليًا في الأسواق